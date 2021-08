Kalvin Phillips nomme le duo de Man Utd qui « l’a époustouflé »

in

Kalvin Phillips admet que certains de ses coéquipiers anglais étaient trop chauds à gérer pendant le camp d’entraînement de l’Euro 2020 en Angleterre – et le talisman de Leeds n’a eu aucun problème à nommer deux stars de Manchester United dans ses choix.

Le milieu de terrain de Leeds a joué un rôle de premier plan à l’Euro 2020 alors que les Three Lions ont atteint leur première finale de tournoi majeur en 55 ans. Tandis que L’Angleterre a finalement été battue par l’Italie aux tirs au but en finale, ils peuvent être fiers de leurs efforts. Et ils espèrent conserver leur belle forme lorsqu’ils reprendront leurs éliminatoires de la Coupe du monde avec trois matches au début du mois prochain.

Phillips a clairement exprimé ses intentions en décrivant ses prochaines cibles avec les Trois Lions.

En réfléchissant à son été avec l’Angleterre, Phillips admet qu’il a mis du temps à se sentir à l’aise parmi certains de ses pairs de renom.

En effet, Gareth Southgate joue beaucoup d’exercices à cinq pendant l’entraînement. Ceux-ci sont à la fois populaires auprès des joueurs et considérés comme un excellent moyen d’affiner les compétences à courte portée.

Mais lorsqu’on lui a demandé de nommer son ultime équipe à cinq, Phillips n’a pas tardé à mettre en évidence trois hommes – et deux de Man Utd – en particulier.

Il a déclaré : « Le premier jour où nous sommes venus ici, nous avons fait cette session. Un trois contre trois. C’était moi, Luke Shaw et Ben White contre Sancho, Rashford et Jordan Henderson. Ils nous ont complètement bluffés.

«Nous faisions environ cinq heures de jeux différents et tout ça, mais ils étaient tout simplement trop bons. Je vais devoir aller avec eux.

En fin de compte, Phillips est devenu un habitué du côté de Southgate.

Seuls les gardiens Jordan Pickford et John Stones ont joué plus de minutes pour l’Angleterre à l’Euro que Phillips.

Et il avoue avoir été surpris par la confiance que lui témoignait le chef anglais.

“Ce fut une énorme surprise”, a déclaré Phillips. « Je savais que j’avais bien joué dans les matchs avant l’Euro. Mais je ne savais pas vraiment si j’allais jouer ou pas, j’étais juste content d’être là.

« Ensuite, une fois que vous avez goûté pour la première fois, vous voulez simplement continuer à jouer de plus en plus. Le manager a fait preuve d’une grande confiance en moi, allant même jusqu’à changer de position. Je suis reconnaissant pour cela et très heureux qu’il ait fait pour être juste.

“La saison dernière a été évidemment si bonne pour moi et pour l’équipe (de Leeds). Terminer neuvième en Premier League montre à quel point nous avons bien joué et cela m’a donné la chance de jouer pour l’Angleterre.

« J’ai reçu le feu vert de Gareth Southgate et j’en suis très reconnaissant. J’espère que je pourrai continuer à faire partie de l’équipe.

Branche d’olivier de Bielsa pour Ian Poveda

Ian Poveda, quant à lui, aura la chance de sauver sa carrière à Leeds durant sa saison en prêt à Blackburn.

Le joueur de 21 ans a eu beaucoup de temps de jeu lors de la pré-saison de cet été. Et on pensait qu’il pourrait jouer un rôle dans les débats de la première équipe. Cependant, des rapports ont fait état d’un se brouiller entre le jeune et Marcelo Bielsa.

Et lundi soir, il a obtenu un déménagement à Ewood Park à la suite de sa disgrâce.

Cependant, plutôt que de le jeter complètement à la dérive, Leeds espère que Poveda pourra gagner sa rédemption et poursuivre son jeu au cours de son année à Blackburn.

“Nous pensons qu’Ian peut avoir un impact ici à l’avenir et nous avons été très impressionnés par la façon dont Blackburn a développé des joueurs tels que Harvey Elliott à Liverpool”, a déclaré le directeur du football Victor Orta.

“Nous espérons qu’Ian pourra obtenir du temps de jeu et revenir vers nous la saison prochaine prêt à se battre.”

