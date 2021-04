Kalyan Jewelers annonce une croissance de son chiffre d’affaires de 60% au quatrième trimestre

En mars 2021, le bijoutier basé à Thrissur a terminé avec succès son offre publique initiale et a levé environ 800 crore Rs.

Kalyan Jewelers a déclaré jeudi avoir assisté à une forte augmentation de la demande des consommateurs au quatrième trimestre de l’exercice 21, entraînant une croissance des revenus d’environ 60% d’une année sur l’autre pour les opérations en Inde.

La croissance des revenus pour les deux premiers mois du trimestre (janvier et février) était d’environ 35%, tandis que la croissance en mars était nettement plus élevée, biaisée par la perte de ventes subie dans la base en raison de l’impact de la pandémie sur les opérations de vente au détail en mars 2020. , a déclaré la société dans un dossier réglementaire.

Cependant, en Asie de l’Ouest, la société a connu une baisse d’environ 20% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre de l’exercice 20, en partie à cause de la décision de fermer sept magasins dans la région.

En mars 2021, le bijoutier basé à Thrissur a terminé avec succès son offre publique initiale et a levé environ 800 crore Rs.

«La grande majorité de notre croissance au cours du dernier trimestre a été tirée par les ventes des magasins comparables, car seuls deux magasins ont été ouverts au cours de la dernière année. Nous pensons que l’un des principaux moteurs de notre récente dynamique de croissance des revenus en Inde a été un changement significatif de la demande des consommateurs du segment non organisé vers le segment organisé, ce qui est évident dans l’augmentation de la fréquentation que nous avons constatée dans notre réseau de magasins », a déclaré la société dans le dépôt.

La croissance en Inde a été généralisée dans toutes les zones géographiques, bien que le sud de l’Inde se soit mieux comporté que d’autres régions. Cependant, la marge brute du dernier trimestre a été affectée négativement, en partie en raison d’une combinaison des facteurs mentionnés précédemment, ainsi que de la réduction récemment annoncée des droits de douane, a déclaré la société.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.