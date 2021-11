Kalyan Jewelers lance la deuxième vidéo de la campagne numérique Muhurat

Le film fait suite à la première publicité numérique présentant les pièces de mariée gujarati.

Kalyan Jewelers a lancé la deuxième publicité numérique de la campagne Muhurat. Mettant en vedette l’ambassadrice régionale de la marque, Wamiqa Gabbi en tant que mariée pendjabi, la publicité de 40 secondes présente des moments ludiques qu’elle a avec ses amis dans son ensemble de mariage avec tout le monde dans le cadre ornant les bijoux pendjabi de la collection Muhurat. Le film fait suite à la première publicité numérique présentant les pièces de mariée gujarati.

« Les mariages ne sont rien de moins que de grands événements qui sont célébrés de multiples façons à travers les régions géographiques de notre pays. Cependant, un facteur commun à tous les mariages est le moment propice ou le « Muhurat ». Conscient de cela, nous visons à associer nos clients à travers tous les « Muhurats » à travers la collection de bijoux de mariage éponyme qui propose une large gamme de modèles de bijoux, s’adressant à chaque mariée de toutes les régions de l’Inde », Ramesh Kalyanaraman, directeur exécutif, Kalyan Les bijoutiers ont déclaré lors du lancement du nouveau film numérique.

« Du Punjabi Kundan et du Rajputi Polki au Bengali Sita Haar et Nolak ; des incontournables gujarati comme Rani Haar, Bangdi et Kundan aux favoris du Tamil Nadu tels que Nagas, Haaram et Kasu maalai, Muhurat est une destination pour toute mariée se lançant dans le voyage du mariage », a déclaré la société dans un communiqué.

En outre, Kalyan Jewelers a également annoncé ses offres pour la saison des mariages valables jusqu’au 30 novembre 2021 dans les salles d’exposition Kalyan Jewelers à travers l’Inde. « Les acheteurs de mariage peuvent également profiter des avantages des étages dédiés à Muhurat dans les salles d’exposition phares ainsi que des salles d’exposition réservées à Muhurat qui proposent exclusivement des bijoux de mariage pour une expérience de magasinage luxueuse, personnalisée et d’élite », a ajouté la société.

