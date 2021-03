Kalyan Jewelers prévoit d’étendre son empreinte commerciale de 13 pc en avril-juin

Dans les villes de niveau I, Kalyan Jewelers prévoit de lancer un total de cinq nouveaux points de vente, y compris une salle d’exposition phare, a-t-il déclaré.

Suite à son introduction en bourse (IPO), Kalyan Jewelers a annoncé mardi son intention d’étendre son empreinte commerciale de 13% au premier trimestre 2021-2022 et d’ajouter 14 nouvelles salles d’exposition le 24 avril. La société sera présente sur 151 sites.

Kalyan Jewelers, dans un communiqué, a déclaré que la société avait récemment levé 1 175 crore de roupies par le biais d’une introduction en bourse et que la plupart de ses bénéfices sont destinés à l’amélioration du fonds de roulement. La marque améliorera son fonds de roulement de Rs 500 crore au premier trimestre, a-t-il déclaré.

Concernant l’expansion de la vente au détail, la société a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre ses opérations existantes dans les villes de niveau I, tout en se concentrant également sur les marchés de niveau II et de niveau III avec des salles d’exposition de taille moyenne.

Dans les villes de niveau I, Kalyan Jewelers prévoit de lancer un total de cinq nouveaux points de vente, y compris une salle d’exposition phare, a-t-il déclaré.

Un autre showroom phare sera ouvert à Chennai et renforcera également la présence de la marque à Delhi, Mumbai et Hyderabad, avec un showroom à Dwaraka, Matunga, Lower Parel Phoenix Palladium et Dilsukhnagar.

Kalyan Jewelers a déclaré qu’il ajouterait neuf salles d’exposition dans des endroits clés comme Noida (Uttar Pradesh), Nashik (Maharashtra), Jamnagar (Gujarat), Pathanamthitta (Kerala), Nagercoil, Madurai et Trichy (Tamil Nadu) et Khammam ainsi que Karimnagar (Telangana). ).

Parlant des plans d’expansion de la société, le président et directeur général de Kalyan Jewelers, TS Kalyanaraman, a déclaré: «Kalyan Jewelers a une présence importante dans 21 États, et nous sommes convaincus que nous serons en mesure de capitaliser sur les fondations que nous avons posées et de tirer parti de notre processus déjà établis, écosystème d’achat et compréhension du marché pour favoriser la dynamique de croissance. »

L’entreprise a également mis en place des mesures d’hygiène strictes dans toutes les salles d’exposition, pour assurer la sécurité de nos clients, a-t-il ajouté. Actuellement, Kalyan Jewelers compte 107 salles d’exposition en Inde et 30 au Moyen-Orient.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.