Kam Williams et Leroy Garrett du Challenge attendent un bébé

Cela va être tout un défi de battre ce cadeau de vacances.

Le mercredi 22 décembre Kam williams et Leroy Garrett ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils attendaient leur premier enfant en juin 2022.

« Nous nous donnons toujours les meilleurs cadeaux que l’argent ne peut pas acheter, et c’est de loin le meilleur cadeau que nous ayons pu offrir et recevoir », a écrit Kam sur Instagram. « C’est si bon de pouvoir annoncer et partager que nous devenons parents !! Notre voyage ne manque jamais de me surprendre !! Je t’aime tellement @royleethebarber et j’ai hâte de rencontrer notre nouvelle édition à notre famille. »

Dans l’annonce, Kam et Leroy portaient un pyjama de vacances assorti tout en brandissant des photos d’un échographie.

« Merci mon Dieu pour cette bénédiction, je suis plus que reconnaissant », a écrit Leroy. « Son timing est toujours bon. J’ai hâte d’être papa. »

Dès que la nouvelle a été annoncée, plusieurs co-stars de The Challenge, dont Jenna Compono, Johnny bananes, Paulie Calafiore et Cory Wharton ont exprimé leur enthousiasme en ligne.