Kamal Nath réservé pour avoir qualifié le mutant COVID de variante indienne, selon la plainte, une nation diffamée

La police a enregistré la FIR contre Kamal Nath sur la base d’une plainte déposée par le président du district de BJP Bhopal, Sumit Pachori.

La police du Madhya Pradesh a enregistré une FIR contre l’ancien ministre en chef et chef de l’opposition à l’Assemblée Kamal Nath pour avoir prétendument semé la panique en qualifiant le mutant Covid-19 de «variante indienne de Corona». Kamal Nath a qualifié la FIR d’acte de désespoir du gouvernement pour cacher son incompétence. Il a dit que toute personne posant des questions est qualifiée de «deshdrohi» car le gouvernement n’a pas de réponses.

La Direction de la criminalité du Madhya Pradesh a réservé Kamal Nath en vertu de l’article 188 de l’IPC (désobéissance à un ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) déclarant que ses déclarations propageaient la désinformation et la peur, et étaient ainsi en violation des ordres promulgués par le collecteur en vertu de l’article 144 CrPC. Le chef du Congrès a également été inscrit en vertu de l’article 54 (punition pour faux avertissement) de la loi sur la gestion des catastrophes.

La police a enregistré la FIR sur la base d’une plainte déposée par le président du district de BJP Bhopal, Sumit Pachori. La plainte a également été signée par le ministre d’État Vishwas Sarang, le député Rameshwar Sharma et d’autres dirigeants du BJP.

Les dirigeants du BJP ont allégué dans leur plainte que Nath avait qualifié Covid de variante indienne du coronavirus, souillant l’image de l’Inde et répandant la peur parmi les gens. Ils ont affirmé que Nath avait déclaré que plusieurs premiers ministres et présidents du monde entier y faisaient référence comme la «variante indienne».

Ils ont également affirmé que Kamal Nath avait ignoré les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la dénomination des variantes de Covid.

«Quand j’ai publié les chiffres réels des décès de Corona dans le Madhya Pradesh, cela a provoqué de la nervosité chez ceux qui étaient au pouvoir? Parce qu’ils sont constamment engagés dans le jeu de la suppression et du masquage des statistiques de décès dans cette épidémie », a déclaré Kamal Nath dans un tweet du 22 mai.

मैं शिवराज सरकार को खुली चुनौती देता हूँ यदि उसमें साहस है तो वह मध्यप्रदेश के सभी मुक्तिधामो व कब्रस्तानो के मार्च माह से अभी तक के पूरे रिकोर्ड व रजिस्टर को सार्वजनिक करें, मुझे गलत साबित करें. – Bureau de Kamal Nath (@OfficeOfKNath) 22 mai 2021

Défiant le gouvernement de rendre publiques les données relatives aux décès par COVID, il a déclaré: «Je défie ouvertement le gouvernement Shivraj, s’il a du courage, alors il devrait rendre publics tous les registres et registres de Muktidham et Kabristan du Madhya Pradesh jusqu’en mars, prouver me trompe.

