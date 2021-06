Kamala caquette à nouveau au-delà de la frontière, dans un autre gâchis confus de réponse – RedState ⋆ .

Ah, Kamala Harris. Elle ne peut tout simplement pas s’en empêcher. Elle est tellement arrogante à chaque fois qu’on lui pose des questions sur la frontière. Elle vient de faire un autre commentaire de frontière caquetant qui montre à quel point elle est désemparée. C’est deux fois en une journée.

Nous avons rapporté plus tôt comment elle a affirmé à Lester Holt que «nous sommes allés à la frontière». Quand il l’a arrêtée en disant non, elle ne l’avait pas fait, quand allait-elle le faire ? Elle l’a bluffé en disant: “Eh bien, je ne suis pas allé en Europe non plus.”

Et juste comme ça, on se rappelle exactement comment sa campagne présidentielle a coulé comme une pierre. https://t.co/uao9jpDwL1 – Kira (@RealKiraDavis) 8 juin 2021

Mais, elle n’a pas été nommée pour s’occuper de l’Europe – et la crise pour laquelle elle a été nommée pour s’occuper n’est pas en Europe, elle est à la frontière. Mais quelle arrogance, qu’elle donne ce genre de réponse.

Elle a également déclaré plus tôt, dans l’interview avec Lester Holt, qu’elle faisait le voyage au Guatemala et à Mexico pour parler de la “raison pour laquelle les gens arrivent à notre frontière”. Mais cela montre qu’elle n’a pas compris la raison, car comme l’a souligné le président guatémaltèque, au moins une partie de la raison était les politiques de l’équipe Biden/Harris qui encourageaient les passeurs à inciter les gens à venir illégalement. Tout ce qu’elle doit faire pour « découvrir les raisons » est de changer leurs politiques néfastes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a ensuite dû couvrir la réponse arrogante de Harris et a complètement menti, affirmant que le président Donald Trump et les républicains avaient “créé ce problème”. Alors, pourquoi n’était-ce pas le problème sous Trump que ce soit maintenant sous Biden ? Pourquoi les détentions à la frontière sont-elles à leur plus haut niveau en 21 ans maintenant sous Biden ? La logique et la vérité ne sont pas des costumes forts avec ces gens.

Mais ensuite, Kamala Harris s’est à nouveau posé la question aujourd’hui, après toute la fureur suscitée par l’interview de Lester Holt. Elle n’arrivait toujours pas à bien faire les choses.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne visiterait pas la frontière, Kamala Harris rit ENCORE de la crise frontalière. De plus, Harris dit qu’elle est au Guatemala (elle est au Mexique) pic.twitter.com/OQB2urT8zr – Recherche RNC (@RNCResearch) 8 juin 2021

« Je suis déjà allée à la frontière », a-t-elle affirmé. « J’y retournerai. Mais quand je suis au Guatemala, traitant des causes profondes, je pense que nous devrions avoir une conversation sur ce qui se passe au Guatemala.

Sauf que tu n’es pas allé à la frontière depuis que tu as été chargé de régler les problèmes, et tu es au Mexique, pas au Guatemala. Est-ce qu’elle attrape cette incohérence de Joe Biden et son incapacité à savoir de haut en bas?

De plus, oui, discutons de ce que le président guatémaltèque a dit. Quelle est votre réponse à cela, et allez-vous changer vos politiques en fonction de ce qu’il vous dit comme l’une des causes ? Ou ne prenez-vous pas plus au sérieux ce qu’il dit que vous ne prenez au sérieux la visite de la frontière ? Voilà à quoi ressemble l’incompétence. Et pourtant, elle est à un battement de cœur – ou un 25e amendement – ​​loin.

Doit-on aussi remarquer qu’elle continue de porter ses masques parmi le peuple mexicain, malgré le fait qu’elle soit vaccinée ?

Harris continue de tourner, mais elle n’a toujours pas de vraies réponses. Elle est si mauvaise à ça.