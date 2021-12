Kamala continue de creuser | Ligne électrique

Kamala Harris n’a apparemment jamais entendu parler de la première loi des trous de Healey (nommée en l’honneur du grand parti travailliste britannique Denis Healey il y a plusieurs décennies), qui dit : « Si vous en faites partie, arrêtez de creuser ».

La page éditoriale du Wall Street Journal note aujourd’hui sa salade de mots complètement peu sérieuse sur les menaces stratégiques contre les États-Unis, qui comprend ceci :

« Franchement, l’un d’eux est notre démocratie. Et dont je peux parler parce que ce n’est pas classifié. . . . Je pense qu’il ne fait aucun doute dans l’esprit des experts en politique étrangère que l’année 2021 n’est pas l’an 2000. Vous savez, je pense qu’il y a tellement de choses sur la politique étrangère et intérieure qui, par exemple, ont été guidées et hiérarchisées sur la base de 11 septembre 2001.

«Et nous entrons dans une nouvelle ère où les menaces qui pèsent sur notre nation prennent de nombreuses formes, y compris la menace que les autocraties prennent le dessus et aient une influence démesurée dans le monde. Et donc je reviens à notre point sur la nécessité de lutter pour l’intégrité de notre démocratie. De plus, il s’agit évidemment de ce que nous devons faire face à la crise climatique. »