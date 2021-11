Kamala Harris abordera les problèmes des migrants et des réfugiés lors de sa visite à Paris

Le vice-président Kamala Harris abordera le sort des migrants et des réfugiés la semaine prochaine – mais les pourparlers auront peu à voir avec la frontière américano-mexicaine, selon un rapport.

Harris se rendra à Paris – son premier voyage européen en tant que vice-présidente – et devrait participer à la « Conférence de Paris sur la Libye », où elle et d’autres dirigeants mondiaux se concentreront sur le pays d’Afrique du Nord dirigé par le dictateur Mouammar Kadhafi jusqu’à ce que son assassinat en 2011.

Harris devrait appeler à des frontières plus fortes pour la Libye – alors qu’elle et le président Biden continuent de recevoir des critiques de la part des républicains sur les problèmes de sécurité le long de la frontière américano-mexicaine. Biden n’a pas visité la frontière sud depuis qu’il est devenu président, et Harris n’a fait qu’un bref voyage à El Paso, au Texas, fin juin.

« Nous voulons montrer notre soutien au peuple libyen alors qu’il se dirige vers les élections nationales et alors qu’il se concentre sur l’importance du retrait des forces étrangères, des mercenaires et des combattants de Libye », a écrit la Maison Blanche dans un communiqué annonçant le voyage prévu de Harris, selon le Washington Examiner.

« Nous voulons construire une Libye stable et prospère libre de toute ingérence étrangère et capable de combattre le terrorisme à l’intérieur de ses frontières », poursuit le communiqué.

La vice-présidente Kamala Harris monte à bord d’un avion avant de quitter la base aérienne d’Andrews dans le Maryland le 14 juin 2021. (.)

Le vice-président soutiendra également une approche globale des questions de genre, des inégalités croissantes et de la « diplomatie sportive » lors d’un Forum de Paris sur la paix distinct, a rapporté l’examinateur.

Harris doit également rencontrer le président français Emmanuel Macron alors que l’administration Biden tente d’aplanir un fossé causé par l’exclusion de la France d’un accord américano-australien sur les sous-marins à propulsion nucléaire, a rapporté NPR. Macron avait déjà rencontré Biden lorsque le président américain était en Europe la semaine dernière.

« La visite du vice-président est en quelque sorte la goutte d’eau de ce cortège de hauts responsables américains qui viennent … Les États-Unis et l’Europe, a déclaré NPR.

Harris et son mari Douglas Emhoff devraient également marquer la Journée des anciens combattants pendant le voyage en visitant le cimetière et mémorial américain de Suresnes, à l’extérieur de Paris, où plus de 1 500 militaires américains morts au cours des Première et Seconde Guerres mondiales sont enterrés.

Le voyage à Paris sera le troisième voyage à l’étranger du vice-président. En juin, elle s’est rendue au Guatemala et au Mexique pour discuter des « causes profondes » de la migration, puis en août, elle s’est rendue à Singapour et au Vietnam dans le but de rassurer les alliés américains de l’engagement de Washington envers eux au milieu des actions chinoises dans la région. Le voyage comprenait également une brève escale au Japon pour le ravitaillement de l’avion.