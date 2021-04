Kamala Harris annonce à quel point elle a échoué lors de la crise frontalière – RedState ⋆ .

La frontière est actuellement une zone sinistrée, avec plus de 15 000 immigrants clandestins libérés à l’intérieur sans même une date d’audience de suivi. Joe Biden et son administration n’ont eu et n’ont toujours pas de réponse à l’afflux, sauf pour signaler et détourner la vertu, et comme pour essayer d’empirer les choses, Kamala Harris a été nommée tsar de la frontière.

Depuis ce temps, Harris n’a apparemment absolument rien fait sur la question. Il a été rapporté qu’elle rencontrait des chefs d’État, mais à aucun moment la moindre allusion à un plan pour endiguer la marée n’a été mentionnée. Pendant ce temps, lorsqu’un journaliste ose lui demander de ne pas visiter la frontière, Harris annonce à quel point elle a échoué.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’allait pas à la frontière sud, Kamala Harris a répondu: «Je ne vais pas jouer à des jeux politiques» pic.twitter.com/rNG5pyAIcy – RNC Research (@RNCResearch) 25 avril 2021

Lorsque votre seule réponse à un problème majeur que vous ne parvenez pas à résoudre actuellement est «Je ne vais pas jouer à des jeux politiques», vous jouez, en réalité, à des jeux politiques. C’est un aveu par inadvertance que vous ne ferez pas quelque chose qui doit manifestement être fait pour éviter la reddition de comptes qui pourrait en découler. Harris ne veut pas de photos d’elle-même à une frontière envahie par l’immigration illégale et les cartels de la drogue. Au lieu de cela, elle préfère apparaître dans les magasins de crochet à Washington sous les pressions des médias grand public.

C’est encore un autre exemple de l’hypocrisie de notre moment politique actuel. Si Trump avait ce genre de désastre à la frontière, y compris avoir plus «d’enfants migrants» en garde à vue que jamais auparavant, ce serait un scandale national si Mike Pence ou Trump lui-même ne s’était pas rendu, et il ne s’agit pas seulement du visuel. Un président ou un vice-président qui se rend là-bas remonte le moral du CBP, mais plus important encore, cela envoie un message à ceux qui tentent de venir illégalement que la question est prise au sérieux.

Rien dans ce que fait Harris n’envoie ce message, et les résultats parlent d’eux-mêmes. La stratégie actuelle semble être de simplement ignorer la situation tout en mentant sur sa gravité lorsque le rare journaliste y insiste. Ce n’est pas seulement embarrassant, c’est dangereux. Plus cette crise à la frontière se prolongera, plus il y aura de morts et plus les cartels de la drogue s’enrichiront. Il y a eu des rapports récents selon lesquels les coyotes recevaient plus de 10 000 $ par tête simplement pour traverser illégalement la frontière. Cela ne compte même pas le voyage vers le nord depuis l’Amérique centrale. Selon vous, que font ces cartels de la drogue avec cet argent?

Nous nourrissons la bête parce que nos dirigeants sont des lâches. L’administration Biden, y compris Harris, a échoué de manière spectaculaire. Il est grand temps qu’ils soient tenus pour responsables.