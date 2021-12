Kamala Harris au DOJ : Ne touchez pas aux suprémacistes noirs

Des gauchistes comme Kamala Harris veulent nous faire croire que le suprémacisme blanc est une menace majeure pour l’Amérique. Et le suprémacisme noir ? Pour Harris et la gauche, c’est un mythe, et s’en inquiéter est raciste.

Daniel Greenfield de FrontPage a des détails sur la quête de Harris pour faire du suprémacisme noir un non-concept et pour empêcher le ministère de la Justice d’empêcher le terrorisme par les suprémacistes noirs :

Il y a deux ans, le sénateur Kamala Harris, ainsi que le sénateur Cory Booker et six autres membres démocrates du Sénat, ont attaqué le ministère de la Justice pour avoir surveillé les suprémacistes noirs. Les politiciens ont signé une lettre affirmant à tort que les extrémistes d’identité noire étaient « un terme fabriqué basé sur une évaluation erronée d’un petit nombre d’incidents isolés ». Et ils ont fait valoir que surveiller les racistes noirs était raciste. . . . Kamala avait rejoint une croisade du sénateur Cory Booker pour faire pression sur le FBI pour qu’il élimine la catégorie des extrémistes de l’identité noire et cesse de suivre les attaques terroristes des suprémacistes noirs.

L’argument de Harris n’a aucun sens. Même si les suprémacistes noirs n’ont généré qu’« un petit nombre d’incidents isolés », le terme n’est pas « fabriqué ». Il fait référence à l’idéologie haineuse à laquelle adhèrent le (prétendument) petit nombre d’auteurs de ces incidents. Et même un petit nombre d’extrémistes noirs racistes peut causer des ravages et tuer un bon nombre d’innocents. Combien de terroristes a-t-il fallu pour réussir le 11 septembre ?

De plus, le nombre de suprémacistes noirs n’est probablement pas si petit. Leur idéologie est répandue. Kristen Clarke, l’actuel procureur général adjoint pour les droits civils, était une suprémaciste noire à l’université et, en tant que telle, faisait partie d’un mouvement, pas d’un « loup solitaire ».

Greenfield poursuit en décrivant certains des actes terroristes commis par les suprémacistes noirs :

Plus tard la même année [the one in which Harris pressured the FBI to stop tracking terrorist attacks by black supremacist], deux fidèles du groupe haineux Black Hebrew Israelite, une secte raciste et antisémite, ont ouvert le feu sur un marché casher à Jersey City. L’attaque terroriste de la suprématie noire a tué le propriétaire du magasin, un employé et un client. Une bombe non explosée dans leur fourgon aurait pu tuer des personnes à une distance de cinq terrains de football. Un autre attaquant terroriste israélite noir hébreu a attaqué une synagogue de Monsey pendant Hanoucca, tailladant les fidèles avec une machette, en blessant quatre et en tuant un. Un juif hassidique de 72 ans né en Hongrie après l’Holocauste a tenté de le repousser avec sa canne. Le tueur suprémaciste noir s’est fracassé le crâne avec une machette. La tragédie a été évitée en Caroline du Nord lorsque l’attaquant israélite hébreu noir, qui guettait derrière la maison, s’est attaqué au mari tandis que la femme retournait à la maison, a pris une arme et a ouvert le feu, forçant le tueur potentiel à courir pour sa vie.

Il y a aussi Darrell Brooks, auteur du massacre d’innocents à Waukesha, Wisconsin :

[He] avait déjà publié une variante du. . .Mème israélite hébreu noir affirmant que Hitler tuait des Juifs pour soutenir les suprémacistes noirs.

Si le FBI doit se préoccuper de prévenir et de suivre les crimes haineux commis par les suprémacistes blancs, il devrait également se préoccuper de prévenir et de suivre les crimes haineux commis par les suprémacistes noirs, comme ceux décrits ci-dessus.

Mais Harris, Booker et les démocrates en général sont idéologiquement empêchés de même reconnaître qu’il existe une chose telle que le suprémacisme noir ou le racisme. Leur but est de cacher les preuves de son existence.

Les médias grand public partagent cet objectif, c’est pourquoi nous lisons qu’un « SUV » s’écrase et tue des participants au défilé, et non un raciste noir, ni même une sorte de conducteur humain, le faisant délibérément.

Le comportement de Harris, Booker et de la compagnie a du sens si « les vies noires comptent » signifie que seules les vies noires comptent. Si toutes les vies comptent, le FBI devrait se préoccuper de la menace évidente que la suprématie noire continue de faire peser sur les non-Noirs. Mais Kamala Harris n’en entendra pas parler.