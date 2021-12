Kamala Harris cite le fait de ne pas « sortir davantage de DC » comme son « plus gros échec » en tant que vice-présidente

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Depuis son entrée en fonction en janvier dernier, la vice-présidente Kamala Harris s’est rendue dans une demi-douzaine de pays, a visité plusieurs villes et États américains et a effectué des voyages répétés dans son État d’origine, la Californie, y compris ce week-end de Noël.

Mais dans une interview préenregistrée qui sera diffusée dimanche, Harris a identifié « ne pas sortir davantage de DC » comme son « plus gros échec » depuis son entrée en fonction.

Harris a fait cette remarque à Margaret Brennan de CBS News, qui s’est entretenue avec Harris pour l’édition de ce week-end de « Face the Nation ».

« Que pensez-vous, alors que vous arrivez à la fin de cette première année, quel a été votre plus grand échec à ce stade ? » demande Brennan, dans un extrait de l’interview publiée en ligne par « Face the Nation ».

‘THE FIVE’ RÉAGIT À L’ENTRETIEN catastrophique de KAMALA HARRIS AVEC CHARLAMAGNE THA DIEU

Harris rit puis répond: « Pour ne plus sortir de DC. »

« Je veux dire, et je le pense sincèrement pour un certain nombre de raisons », poursuit Harris. « Vous savez, moi, nous, le président et moi sommes entrés, vous savez, COVID avait déjà commencé. C’était, la pandémie avait commencé. Et quand nous sommes arrivés, nous ne pouvions vraiment pas voyager.

« Vous savez, une grande partie de la relation que lui et moi avons bâtie a été dans ce domaine, vous savez, ensemble dans le même bureau pendant des heures, faisant des zooms ou autre parce que nous ne pouvions pas sortir de DC, et sur des questions qui concernent la lutte pour tout, des droits de vote à la garde d’enfants, en passant par l’une des questions qui me tiennent à cœur, la santé maternelle.

HARRIS TESTE NÉGATIF ​​POUR COVID POUR LA DEUXIÈME FOIS APRÈS UN CONTACT ÉTROIT AVEC LE PERSONNEL WH

« Être avec les gens qui sont directement touchés par ce travail, les écouter pour qu’eux, et non un expert, nous disent quelles sont leurs priorités. Je pense que c’est d’une importance cruciale. »

« Les gens le sont, les gens ont le droit de savoir et de croire que leur gouvernement les voit et les entend réellement. Et ma plus grande préoccupation est que je ne veux jamais être dans une bulle quand il s’agit d’être conscient et en contact avec ce dont les gens ont besoin à tout moment. »

« Les gens ont le droit de savoir et de croire que leur gouvernement les voit et les entend. Et ma plus grande préoccupation est que je ne veux jamais être dans une bulle. » — Vice-président Kamala Harris

Ironiquement, les critiques du vice-président – ​​qui comprennent à la fois des législateurs républicains et démocrates – ont accusé Harris d’être dans une bulle en ce qui concerne la frontière américano-mexicaine.

Le vice-président Kamala Harris s’entretient avec des journalistes après avoir quitté Air Force Two, le vendredi 25 juin 2021, à son arrivée à El Paso, au Texas. Elle n’est pas retournée dans la région frontalière américano-mexicaine depuis lors. (Presse associée)

Depuis mars, lorsque le président Biden a nommé Harris sa personne-ressource sur la crise des migrants, Harris n’a visité la région frontalière qu’une seule fois – en juin, lorsqu’elle a passé quelques heures à El Paso, au Texas, avant de s’envoler pour son manoir de Los Angeles pour le reste. de ce week-end.

NY TIMES : KAMALA HARRIS DIT QUE SA COUVERTURE MÉDIATIQUE SERAIT MEILLEURE SI ELLE ETAIT UN HOMME BLANC

Elle est ensuite retournée à Los Angeles le week-end suivant pour célébrer le 4 juillet et a effectué d’autres visites en Californie – y compris une visite mystérieuse à Palm Springs en octobre – mais n’a pas encore effectué de deuxième visite à la frontière.

« Elle a été chargée de ce travail, il ne semble pas qu’elle soit très intéressée par cela », a déclaré au New York Times le représentant américain Henry Cuellar, un démocrate qui représente un district frontalier du Texas. vont passer à d’autres personnes qui travaillent sur cette question. »

« Il ne semble pas qu’elle soit très intéressée par cela, nous allons donc passer à d’autres personnes qui travaillent sur ce problème. » — Représentant américain Henry Cuellar, D-Texas

Le représentant américain Henry Cuellar, D-Texas, prend la parole au Capitole américain le 30 juillet 2021 à Washington. (.)

Les autres voyages de Harris hors de Washington ont inclus des visites au Guatemala et au Mexique en juin, pour discuter des « causes profondes » de la crise des migrants ; s’arrête au Vietnam et à Singapour (et brièvement au Japon) en août, pour montrer leur soutien aux alliés des États-Unis dans leurs relations avec la Chine ; et un voyage en France en novembre alors que l’administration Biden cherchait à réparer ses relations avec la nation européenne après que la France a été exclue d’un accord américano-britannique-australien sur la technologie sous-marine.

Les voyages intérieurs du vice-président – ​​soit pour écarter les candidats démocrates, soit pour rechercher un soutien aux politiques de l’administration Biden – ont inclus des escales à Las Vegas, Chicago, Charlotte, la région de la baie de San Francisco et Newark, New Jersey – qu’elle a visités en octobre le le même jour que d’autres hauts responsables de l’administration Biden étaient à Mexico pour une réunion de haut niveau sur les questions frontalières.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans un autre extrait de « Face the Nation », Harris discute de ce qu’elle considère comme sa « plus grande réalisation » depuis son entrée en fonction.

« Quand je vais à un événement, quel qu’il soit, et qu’un père ou une mère amène leurs enfants – filles, fils – et dit » C’est votre vice-président « , et met leurs enfants au défi de réfléchir à qui fait quoi, comme moyen , je pense, de permettre à leurs enfants de savoir qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent – de ne pas être confinés par qui a traditionnellement fait quoi – je pense que c’est, c’est l’une des choses que je, qui me donne de la joie, c’est de savoir que, que pourrait être un impact possible. »

Vendredi, le deuxième homme Douglas Emhoff a publié des photos de Californie, où lui et Harris ont rendu visite aux premiers intervenants et à d’autres travailleurs de première ligne la veille de Noël. Harris et Emhoff ont également rencontré des pompiers californiens lors de leur séjour du week-end du 4 juillet dans le Golden State.