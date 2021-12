Kamala Harris décrit comme un patron « intimidateur » et « destructeur d’âmes »

La vice-présidente Kamala Harris est décrite comme une « brute » dans un nouveau rapport qui la présente comme le « dénominateur commun » derrière un récent exode de hauts fonctionnaires.

Le style de gestion prétendument «destructeur d’âmes» de Harris a été révélé par des membres du personnel du Washington Post quelques jours seulement après que le porte-parole et assistant de longue date Symone Sanders a annoncé son départ.

« Quelles sont les prochaines personnes talentueuses que vous allez amener et brûler et ensuite avoir [them] prétendre qu’ils prennent leur retraite pour des raisons positives ? » l’ancien assistant de Harris, Gil Duran, a déclaré au journal.

Duran a déclaré que les « modèles destructeurs » de Harris étaient à l’origine des récents troubles et du départ de Sanders et de la directrice des communications Ashley Etienne.

« L’une des choses que nous avons dites dans nos petits groupes de texte entre nous est ce qui est le dénominateur commun à travers tout cela et c’est elle », a déclaré Duran.

Un ancien membre du personnel a affirmé que le vice-président ne lisait pas les documents d’information, puis s’en prenait aux autres lorsqu’elle n’était pas préparée.

« Il est clair que vous ne travaillez pas avec quelqu’un qui est prêt à faire la préparation et le travail », a déclaré le membre du personnel. « Avec Kamala, vous devez supporter une quantité constante de critiques destructrices et aussi son propre manque de confiance. Donc, vous êtes constamment en train de soutenir un tyran, et ce n’est pas vraiment clair pourquoi.

Mais un autre ancien membre du personnel a déclaré que même si Harris est un patron exigeant, elle n’est pas déraisonnable.

« Je n’ai jamais eu d’expérience dans ma longue histoire avec Kamala où j’ai eu l’impression qu’elle était injuste », a déclaré Sean Clegg, qui a travaillé pour Harris en 2008, lorsqu’elle était procureur de district de San Francisco.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié le taux de rotation de « naturel ». .

« A-t-elle appelé des taureaux-y ? Oui. Et cela met-il parfois les gens mal à l’aise ? Oui. Mais si elle était un homme avec son style de gestion, elle aurait une émission télévisée intitulée « The Apprentice ». «

La Maison Blanche a déclaré que le roulement du personnel n’était pas inhabituel.

« D’après mon expérience, et si vous regardez les précédents, il est naturel que les membres du personnel qui se sont investis corps et âme dans un travail soient prêts à relever un nouveau défi après quelques années », a déclaré la porte-parole Jen Psaki, ignorant apparemment le fait que Harris est au pouvoir depuis moins d’un an.

« Et cela s’applique à beaucoup de ces personnes. »