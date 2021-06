Kamala Harris devient la première vice-présidente en exercice pour l’événement March in Pride / VIDEO ⋆ .

Kamala Harris PrideParade (.)

* Alors que le Mois de la fierté 2021 se poursuit, l’histoire a été officiellement écrite par notre vice-président actuel #KamalaHarris. Lors d’une récente apparition à la Capital Pride à Washington, DC accompagnée de son mari, Kamala Harris est entrée dans l’histoire en tant que première vice-présidente américaine en exercice à avoir défilé lors d’un événement de fierté !

@NBCWashington rapporte que la vice-présidente Kamala Harris, une alliée de longue date et ouvertement favorable à la communauté LGBTQ+, a surpris les personnes présentes à la marche de la fierté de la capitale à Washington, DC plus tôt dans la journée. Cependant, son apparition n’était pas seulement une manifestation de soutien, elle était aussi historique, car le vice-président Harris est maintenant devenu le tout premier vice-président américain en exercice de l’histoire à avoir défilé lors d’un événement de fierté. Vêtue d’un blazer rose vif, d’un jean et d’un t-shirt sur lequel était écrit « l’amour est l’amour », la vice-présidente Harris (avec son mari Doug Emhoff) a défilé aux côtés de la foule saluant et acclamant « Happy Pride » alors que les manifestants se dirigeaient vers Freedom Plaza.

De plus, Kamala Harris a brièvement évoqué la nécessité d’adopter, espérons-le, la loi sur l’égalité et a déclaré qu’elle et le reste de l’administration Biden comprenaient à quel point il était crucial de faire progresser les droits LGBTQ +, en particulier ceux de la communauté transgenre. « Nous devons nous assurer que notre communauté transgenre et nos jeunes sont tous protégés.

