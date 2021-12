Kamala Harris doit « devenir sérieuse » pour améliorer ses faibles résultats dans les sondages, selon un chroniqueur du WSJ

Comment la vice-présidente Kamala Harris peut-elle améliorer son faible nombre d’approbations ? La chroniqueuse conservatrice Peggy Noonan a fait quelques suggestions cette semaine.

Noonan a écrit jeudi un éditorial flétri dans le Wall Street Journal, dans lequel elle a exhorté le démocrate à « devenir sérieux ».

Dans l’article intitulé à juste titre « Kamala Harris doit devenir sérieux », Noonan a réfléchi à la situation actuelle du vice-président.

Harris semblait « pas préparée, pas focalisée – pas sérieuse » lors de sa visite au Guatemala et au Mexique en juin dans le cadre de son rôle de tsar des frontières de la Maison Blanche, a écrit Noonan, ajoutant qu’elle pensait que la vice-présidente aimait trop la « politique de la politique » plutôt que n’importe quel véritable publier.

« Elle venait d’une génération de démocrates californiens qui n’ont même jamais eu à rencontrer un républicain, tant leur domination électorale était grande », a écrit Noonan. « C’était trop facile pour eux. Elle n’avait qu’à parler démocrate, seulement à savoir comment ils pensaient et constituaient des coalitions de partis. Mais la moitié ou plus du pays est conservateur ou républicain. Elle n’a jamais eu à développer les grands talents politiques pour leur parler aussi. »

Noonan a également repoussé les défenseurs de Harris qui disent qu’elle est sous le microscope en raison de son sexe et de sa race.

« Elle ne semble pas forte en public; elle semble dispersée et mal préparée », a fait valoir Noonan à propos de ses partisans qui disent que les femmes politiques fortes le prennent souvent sur le menton.

Le vice-président Kamala Harris examine des documents lors d’une réunion à la Maison Blanche à Washington, le jeudi 9 décembre 2021. (Associated Press)

Elle a également noté que les préjugés sont intégrés au jeu et qu’un politicien « compétent » « ne blâme pas le sectarisme mais le bat ».

« La raison pour laquelle les gens regardent Mme Harris de si près n’est pas qu’elle est une femme de couleur ou une figure marquante, mais qu’elle pourrait devenir présidente à tout moment au cours des trois prochaines années », a expliqué Noonan.

Elle a conseillé que la vice-présidente se rende « utile » au président grâce aux compétences qu’elle possède qui lui font défaut.

« Pour ce faire, Mme Harris devrait décider de devenir sérieuse, de s’informer et de s’immerger, de rencontrer des penseurs du parti, d’étudier ses cahiers d’information », a-t-elle écrit. « Sa stratégie actuelle, dans la mesure où elle existe, semble reposer sur son sens de son propre charisme personnel : rires ravis, tentatives de se connecter personnellement, de transmettre le zeste. »

Noonan a ajouté que Harris devrait également parler avec « sincérité et profondeur » et essayer d’être plus « sérieux ».

« Retournez-vous de la tête, donnez une pause à l’Amérique, faites renverser la situation », a exhorté le chroniqueur en terminant.

La réaction à l’article sur Twitter a été rapide, tombant principalement dans le sens des partis.

Alors que Brit Hume de Fox News a tweeté « Peggy Noonan exhorte Kamala Harris à devenir le genre de personne qu’elle n’est pas et n’a jamais été », un Twitterer de tendance plus libérale a affirmé que Noonan était « systématiquement horrible et offensant envers le vice-président ».

« Félicitations à Peggy Noonan pour être la 190 millionième personne dans l’histoire des États-Unis à dire à une personne noire d’être plus humble », a écrit une autre personne.