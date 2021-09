Kamala Harris embauche deux nouveaux membres du personnel, l’un lié à Jen Psaki .

in

Le nombre de sondages de Kamala Harris chute plus rapidement que Leon Spinks lorsqu’il a combattu Mike Tyson et elle a maintenant pris des mesures pour tenter de changer cela.

Elle a embauché deux nouveaux conseillers principaux, mais l’une des embauches a des personnes criant au népotisme alors qu’un autre membre de la famille de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été amené à jouer un rôle de premier plan, a rapporté le Washington Post.

Harris a embauché Lorraine Voles et Adam Frankel pour se concentrer sur les communications stratégiques, le développement organisationnel et la planification à long terme, a déclaré à The Post un responsable qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Vous pouvez comprendre ce que signifie la « planification à long terme » pour vous-même alors que Joe Biden approche de ses 80 ans.

Les embauches surviennent au milieu d’un sentiment d’anxiété chez certains démocrates à propos de la première année de Harris en tant que vice-président. De nombreux membres du parti considèrent Harris, qui a mené une campagne infructueuse pour la présidence, comme le principal candidat pour succéder au président Biden, 78 ans, soit en 2024, s’il choisissait de ne pas se présenter aux élections, soit en 2028.

Mais elle a été engagée dans des missions politiquement difficiles – telles que s’attaquer aux causes profondes de la migration en Amérique centrale et s’attaquer au domaine instable des droits de vote – où il est difficile de faire des progrès immédiats.

En tant que première femme noire et sud-asiatique à occuper le poste de vice-président, Harris a également une présence médiatique démesurée par rapport aux anciens vice-présidents, un domaine que Frankel et Voles ont aidé à gérer. Contrairement à Biden, Harris a également été confronté à des problèmes de personnel.

Frankel a une histoire en politique, ayant travaillé sur la campagne de l’ancien président Obama en 2008, puis en tant que rédacteur de discours. Il a ensuite travaillé «en tant que conseiller principal chez Fenway Strategies, une société de rédaction de discours fondée par des anciens de l’administration Obama, et Emerson Collective, l’organisation fondée par Laurene Powell Jobs. Il a également travaillé en tant que vice-président chez PepsiCo. », a déclaré The Post.

Et il y a un autre avantage qu’il aurait pu avoir sur les autres pour le travail.

“Frankel est marié à Stephanie Psaki, conseillère principale au ministère de la Santé et des Services sociaux et sœur de l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki”, a déclaré The Post.

Oui, Frankel et sa femme, tous deux proches de Jen Psaki, travaillent dans l’administration. Et des mois après l’embauche de la sœur de Psaki, The Post a publié un article sur ce qu’il a qualifié de népotisme dans l’administration Biden / Harris.

“”[A]au moins cinq enfants de [Biden’s] les principaux collaborateurs ont obtenu des emplois convoités dans la nouvelle administration. Ils comprennent deux fils et une fille du conseiller de la Maison Blanche, la fille d’un chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche et la fille du directeur du personnel présidentiel », a-t-il déclaré.

«Le schéma – qui s’est poursuivi cette semaine avec l’annonce par le département du Trésor de l’embauche de JJ Ricchetti, fils du conseiller de Biden Steve Ricchetti – a suscité les inquiétudes des experts en éthique, des défenseurs de la diversité et d’autres. Ils disent qu’il est décevant que Biden ne s’écarte pas encore plus des pratiques de la présidence de Donald Trump, qu’ils sentaient puer le népotisme et le copinage », a-t-il déclaré.

Il a également nommé la sœur de l’attaché de presse, ce qui a provoqué un tweet furieux de Psaki.

«Je peux confirmer que mon travail au cours des 5 derniers mois n’a pas obtenu rétroactivement à ma brillante sœur une maîtrise de Harvard, un doctorat en santé publique de John’s Hopkins et des décennies de travaux publiés et de respect dans le domaine. Elle est plus qualifiée que moi pour être ici », a-t-elle déclaré sarcastiquement.

peut confirmer que mon travail au cours des 5 derniers mois n’a pas obtenu rétroactivement à ma brillante sœur une maîtrise de Harvard, un doctorat en santé publique de John’s Hopkins et des décennies de travaux publiés et de respect dans le domaine. Elle est plus qualifiée que moi pour être ici. https://t.co/wd3E7IekVP – Jen Psaki (@jrpsaki) 18 juin 2021

Walter Shaub, un responsable de l’éthique de l’ère Obama, n’était pas un fan des nominations.

“Personne n’a demandé comment votre frère avait obtenu son diplôme, @jrpsaki. Personne ne doute qu’elle a obtenu ce diplôme. Ils ont demandé pourquoi l’administration ne s’inquiétait pas de l’apparition de tant de proches du personnel de WH travaillant dans un gouvernement qui a interdit le népotisme. Est-ce que mieux que Trump est assez bon ? a-t-il déclaré dans un tweet maintenant supprimé.