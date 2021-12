Kamala Harris « essaie de faire semblant de se frayer un chemin à travers » la vice-présidence : Jesse Watters

« The Five » a réagi lundi à des informations peu flatteuses sur le style de gestion de la vice-présidente Kamala Harris, notamment selon lesquelles elle blâme son personnel pour son propre manque de préparation.

« La vice-présidente essaie de faire semblant de se frayer un chemin. Et alors que vous essayez de faire semblant de vous frayer un chemin à travers le deuxième poste le plus puissant du pays, vous allez beaucoup tomber à plat », a déclaré Jesse Watters. « Et donc quand elle tombe à plat, elle enlève ça à son personnel; et le personnel n’aime pas ça parce qu’ils attendaient plus de la première femme de couleur vice-président. Et donc ils essaient de quitter ces postes en tant que aussi vite que possible, afin qu’ils ne soient pas étiquetés « gens Kamala ». »

Le candidat démocrate à la présidentielle et ancien vice-président Joe Biden et le sénateur américain et candidat démocrate à la vice-présidente Kamala Harris célèbrent devant le Chase Center après que Biden a accepté la nomination présidentielle démocrate de 2020 lors de la Convention nationale démocrate de 2020, largement virtuelle, à Wilmington, Delaware, États-Unis, août 20, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque (REUTERS/Kevin Lamarque)

Le rapport du Washington Post a décrit Harris comme un « intimidateur » et l’environnement de travail comme « destructeur d’âmes ». La veep aurait également réprimandé ses employés pour son manque de préparation malgré le fait qu’elle n’ait pas lu les briefings.

La vice-présidente américaine Kamala Harris se promène avec la porte-parole Symone Sanders, qui devrait partir à la fin de l’année, à l’aéroport international d’El Paso à El Paso, Texas, États-Unis, le 25 juin 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein )

« Il est clair que vous ne travaillez pas avec quelqu’un qui est prêt à faire la préparation et le travail avec Kamala. Vous devez supporter une quantité constante de critiques destructrices et aussi son propre manque de confiance … [you’re] constamment en quelque sorte soutenir un tyran », a déclaré un ancien membre du personnel,

SYMONE SANDERS, UN MEILLEUR CONSEILLER DE KAMALA HARRIS, Démissionne au milieu des signes de désarroi du vice-président

Watters a ajouté que l’article du Washington Post sur Harris ciblait le « fruit à portée de main » de la Maison Blanche et que « le vrai dysfonctionnement à la Maison Blanche est Joe Biden ».

Le président américain Joe Biden, entouré de l’administrateur de l’Environmental Protection Agency (EPA) Michael Regan et de son assistant principal Steve Ricchetti, tient une réunion sur les infrastructures avec des dirigeants syndicaux et commerciaux à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 22 juillet 2021. REUTERS / Jonathan Ernst ( REUTERS/Jonathan Ernst)

« [Biden] supervise une cascade d’échecs politiques. Il est mentalement inapte, est presque physiquement inapte à faire le travail clairement. Et ils s’en prennent à Kamala parce que c’est facile… S’ils veulent faire du journalisme vraiment courageux, placez l’examen sur Joe Biden au même niveau. Vous le donnez à Kamala. C’est du vrai journalisme, parce que c’est ce qui compte vraiment pour les gens. »

LE PERSONNEL DE KAMALA HARRIS SE FAIT CLÉ APRÈS AVOIR INSISTÉ QU’IL AIMAIT SON TRAVAIL : « CLIGNEZ DEUX FOIS SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE »

Après la publication du rapport, un membre du personnel de Harris a partagé un tweet sur à quel point il aime son travail. Il a été impitoyablement moqué par la suite.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Greg Gutfeld a répondu au tweet en disant : « C’était comme l’équivalent de l’animal de compagnie d’un enseignant, rappelant à l’enseignant qu’elle avait oublié de demander les devoirs qui étaient dus. »

« La plus grande leçon ici est que vous ne pouvez pas juger les gens par une seule variable dans ce cas, l’identité, car alors vous ne saurez jamais qui est vraiment la personne », a déclaré Gutfeld à propos du vice-président.