Kamala Harris est à un battement de cœur de la présidence, mais les médias sautent ses luttes

Au cours de la dernière semaine, des alarmes ont commencé à se déclencher au sujet de la vice-présidente Kamala Harris confrontée à un exode embarrassant du personnel de son équipe de communication, y compris le stratège bien connu Symone Sanders.

Le samedi matin 4 décembre, le Washington Post a rapporté en première page que ce problème de moral « ravive les inquiétudes des dirigeants ». Comment peut-elle prendre la relève de Biden ?

LE PERSONNEL DE KAMALA HARRIS SE FAIT CLÉ APRÈS AVOIR INSISTÉ QU’IL AIMAIT SON TRAVAIL : « CLIGNEZ DEUX FOIS SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE »

Le vice-président américain Kamala Harris prend la parole lors d’un événement de la Journée d’action de la santé maternelle dans l’auditorium de la Cour sud de la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le mardi 7 décembre 2021. Harris organise le sommet pour marquer le tout premier Journée d’action fédérale sur la santé maternelle et a lancé un appel à l’action à l’échelle nationale aux secteurs public et privé pour aider à améliorer les résultats en matière de santé maternelle aux États-Unis. (Shawn Thew/EPA/Bloomberg via .)

Le Post a enterré le point énervé dès la première page. « Les critiques éparpillées sur deux décennies font état d’un directeur incohérent et parfois dégradant qui brûle des membres du personnel chevronnés qui ont réussi à d’autres postes exigeants et de haut niveau. »

Des anciens membres du personnel anonymes qui travaillaient pour Harris avant qu’elle ne soit vice-présidente se sont plaints qu’elle refusait de lire attentivement les documents d’information préparés par le personnel, puis les ont réprimandés lorsqu’elle n’avait pas l’air préparée.

La citation chaude de derrière le mur était la suivante. « Il est clair que vous ne travaillez pas avec quelqu’un qui est prêt à faire la préparation et le travail. Avec Kamala, vous devez supporter une quantité constante de critiques destructrices et aussi son propre manque de confiance. Donc vous êtes en train de soutenir constamment un tyran et on ne sait pas vraiment pourquoi. »

Couverture réseau sur ABC, CBS et NBC ? Zéro.

Une recherche d’informations par câble n’a rien trouvé sur MSNBC et une discussion de deux minutes avec le journaliste du Post Tyler Pager ce samedi matin sur CNN – à 6h42. Vous en entendez principalement parler dans les médias conservateurs (Fox, Newsmax, OAN).

L’émission de potins télévisée « Inside Edition » a rapporté lundi la citation chaude sur Kamala, l’intimidateur destructeur d’âmes, alors qu’elle rapportait sa participation au spectacle des Kennedy Center Honors. Leur meilleure histoire ce soir-là était « Chirurgie du lifting des fesses ». Mais ils font des reportages plus approfondis à la Maison Blanche que ABC, CBS et NBC.

Alors que les choses ont mal tourné pour le veep, avec un sondage mettant son taux d’approbation à 28%, les réseaux ont ignoré de manière aérobie les nouvelles négatives. Au lieu de cela, deux réseaux ont vanté Harris de recevoir son rappel le 30 octobre. Le 6 novembre, Zohreen Shah d’ABC a rapporté la nouvelle bouleversante selon laquelle Harris « avait illuminé sa maison de couleurs vives » pour le festival hindou de Diwali (en soufflant sa double minorité biographie, que sa mère venait d’Inde). Les réseaux ont consciencieusement rapporté ses déclarations sobres après les procès de Kyle Rittenhouse et des tueurs d’Ahmaud Arbery.

PHOTO DE DOSSIER: La vice-présidente américaine Kamala Harris se promène avec le secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS) Alejandro Mayorkas et le porte-parole Symone Sanders à bord d’Air Force Two à l’aéroport international d’El Paso à El Paso, Texas, États-Unis, le 25 juin 2021. REUTERS / Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Le 19 novembre, ils ont tous rapporté le fait « historique » selon lequel Harris était le président par intérim pendant 85 minutes alors que le président Joe Biden subissait une coloscopie. Et le 2 décembre « Today » sur NBC a informé la nation que Doug Emhoff, le premier conjoint juif d’un vice-président, a allumé la « Ménorah nationale » près de la Maison Blanche.

Le seul véritable examen minutieux a eu lieu le 18 novembre, lorsque « Good Morning America » ​​d’ABC a diffusé une interview préenregistrée avec Harris qui a duré six minutes. À la fin, George Stephanopoulos a posé des questions délicates sur les tensions entre Biden et Harris et a déclaré que certains amis pensaient qu’elle était « sous-utilisée ». Elle a donné une non-réponse bourdonnante. Le « PBS NewsHour » a offert un bref article sur cet échange, ajoutant: « La Maison Blanche a nié toute tension ». Les autres réseaux n’ont rien fait.

Même « World News Tonight » d’ABC a sauté cette partie. Mais la veille de la diffusion de la grande interview, le présentateur David Muir a offert une information scintillante selon laquelle le vice-président a expliqué comment « apporter Internet dans tous les coins de l’Amérique rurale aidera d’innombrables familles ».

Ces réseaux célèbrent Harris comme « historique », ce qui se traduit par une tentative de couvrir sa carrière dans Bubble Wrap et de la protéger du type de contrôle que les journalistes appliquent généralement – ​​même aux démocrates blancs.

Elle est un battement de cœur de la présidence, mais toute idée que ces points de vente concernent uniquement des reportages sceptiques sur des personnes tout-puissantes est stupide.

