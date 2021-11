Kamala Harris est en passe de devenir le prochain Dan Quayle

Illustration photographique par Thomas Levinson/Photos .

Ce Thanksgiving, les couteaux sont sortis pour Kamala Harris. Cette semaine, elle est devenue la première femme à occuper le poste de présidente par intérim, lorsque le pouvoir lui a été brièvement transféré alors que Joe Biden était sous anesthésie. Néanmoins, des rumeurs circulent selon lesquelles Biden ne se représentera pas (lui et son équipe insistent avec véhémence sur le fait qu’il le fera), et on craint de plus en plus que Harris – qui a eu plus que sa juste part de gaffes et de faux pas – n’ait pas l’instinct politique pour conduire les démocrates dans la terre promise.

La sélection par Biden de Harris pour être son colistier en 2020 avait un certain sens politique. Elle a aidé à unir le parti et à équilibrer le billet. En effet, ils ont gagné. Mais fin 2021, les besoins de Biden ont changé. Les élections au poste de gouverneur de Virginie, couplées aux sondages ultérieurs, suggèrent que de nombreux habitants de la banlieue se retournent contre un Parti démocrate qu’ils perçoivent comme trop progressiste. Dans le même temps, Biden est confronté à de sérieux défis, notamment une inflation croissante, une crise frontalière, des problèmes de chaîne d’approvisionnement, des taux de criminalité violente, etc.

Les choses sur lesquelles il a essayé d’obtenir de l’aide de Harris, à commencer par l’immigration, n’ont pas abouti. En général, la performance de Harris n’a fait que contribuer au sentiment qu’il s’agit d’une administration qui n’est pas tout à fait prête pour les heures de grande écoute. Si Harris est le pont vers l’avenir, ce pont ne tient pas son poids.

Le tweet marxiste de Kamala était un message de clôture terriblement étrange

Mais la critique est-elle juste ? Lors d’une récente discussion pour Bloggingheads.TV, mon ami Bill Scher, chroniqueur libéral pour Washington Monthly et Real Clear Politics, m’a rappelé qu’être vice-président est une tâche difficile. Comme l’a dit John Nance Garner, le travail ne vaut pas un « seau chaud de salive ». Vous ne voulez pas faire de l’ombre au président, et vous ne pouvez pas vraiment différer de lui, il est donc presque, par définition, impossible de ressembler à un leader fort. Vous allez aux funérailles. On vous remet des projets ingrats. C’est pourquoi, bien que les veeps accèdent souvent à la présidence (pensez à LBJ ou à Gerald Ford), ils ne sont généralement pas élus pour succéder immédiatement à leur patron.

L’histoire continue

L’exception la plus récente est George HW Bush, qui vient de remporter le troisième mandat de Ronald Reagan. Mais est-il un modèle utile? Assis à un taux d’approbation inférieur à 40% (et celui de Harris est inférieur à cela), Biden ne semble pas être dans la même ligue que le Gipper. Mais si les choses tournent comme elles l’ont fait pour Reagan après avoir traversé une récession et avoir eu des élections de mi-mandat difficiles en 1982, Harris pourrait être en bonne position pour essayer de reproduire l’exploit de Bush en 2028.

Mais même dans l’événement hautement improbable que l’histoire devait se répéter, il convient de noter que Bush devait encore se battre pour l’investiture républicaine dans une primaire assez chargée de 1988, devait encore surmonter le facteur « mauviette » avec lequel les médias l’avaient étiqueté, et toujours a dû mener une campagne agressivement négative contre un adversaire démocrate peu charismatique, le tout dans le but de défier l’histoire.

Mais ce n’est pas le seul défi de Harris. Scher souligne qu’il existe essentiellement deux modèles de veeps. Le premier est un ancien joueur de DC qui fournit une crédibilité et une expérience « d’initié » au billet. La seconde est la situation inverse, où le président est l’initié et le colistier équilibre le ticket en vertu d’autres qualités, telles que l’âge, l’identité ou le charisme.

Dans l’histoire récente, l’ancien modèle a été beaucoup plus courant. Walter Mondale, Al Gore, George HW Bush, Dick Cheney, Biden lui-même et Mike Pence avaient tous plus d’expérience à DC que leurs directeurs respectifs.

Ce modèle semble également être le meilleur modèle, en termes de renforcement de l’image du vice-président. Dans ce scénario, le veep s’est généralement construit de nombreux amis et contacts dans les médias et la bureaucratie. Lorsque le président glisse, d’autres élites peuvent fantasmer sur à quel point les choses seraient plus compétentes et saines si (remplissez le blanc) dirigeait le spectacle.

L’exemple le plus récent du modèle Harris était Dan Quayle. Maintenant, en 2021, nous pouvons considérer Quayle comme l’homme qui a sauvé la démocratie en disant à Mike Pence qu’il n’avait pas le pouvoir de refuser de certifier les électeurs de Joe Biden. Mais pendant la majeure partie de ma vie, Quayle a (injustement, à mon avis) été une punchline politique.

Quayle avait été une étoile montante au Sénat américain avant de devenir le colistier de Bush. Même lorsque Quayle a demandé l’investiture républicaine à part entière en 2000, le fils autrefois mauvais payeur de son ancien patron, « Dubya », est intervenu et a emporté la seule carte qu’il avait vraiment à jouer : l’idée qu’il était le prochain en ligne et à juste titre 41 héritier présomptif.

Puisque l’histoire moderne offre une petite taille d’échantillon pour ce modèle de vice-président, l’autre exemple récent (similaire) est la sélection de Sarah Palin par John McCain. McCain, comme Biden, avait une tonne d’expérience d’initié. Ce dont il avait besoin, c’était d’un peu de jeunesse et d’énergie – et d’un crédit conservateur pour garder la base heureuse. Alors il a choisi Palin.

Le point essentiel à tout cela, bien sûr, est que Kamala Harris est (a) dans un travail qui est intrinsèquement ingrat, et (b) représente un modèle de vice-présidents qui historiquement n’a pas bien fonctionné pour la personne occupant le poste.

Le pont est empilé contre elle. Pour compliquer encore les choses, son patron est considéré comme vieux et peut-être sur le point de sortir, ce qui signifie que les attentes pour qu’elle mûrisse sont élevées tandis que la courbe d’apprentissage est raide.

Bien que cela puisse vous aider à sympathiser avec son sort, cela ne signifie pas que Harris était un bon choix ou qu’elle est apte à hériter du manteau de leadership. Biden s’est enfermé en promettant de sélectionner une femme, ce qui a éliminé quelque chose comme la moitié de ses options dès le départ. Harris n’a pas eu une carrière longue et distinguée au Sénat américain, et sa campagne présidentielle de 2020 a été terne.

Le principal problème de Harris me semble en grande partie indescriptible. Il est presque impossible de définir pourquoi elle repousse tant de gens. Yogi Berra, ce grand philosophe du baseball, a dit un jour que « si les gens ne veulent pas aller au stade, personne ne les arrêtera ». C’est peut-être la meilleure façon de résumer le problème fondamental de Harris. Peu importe à quel point ils essaient d’emballer le produit Kamala, les gens, y compris les électeurs démocrates de la primaire de 2020, n’ont tout simplement pas acheté ce qu’elle vend.

Oui, je suis sûr qu’il y a des racistes et des sexistes qui s’opposent à elle pour ces raisons. En général, cependant, dans la mesure où son identité lui fait du mal, c’est parce que les gens ont de grands espoirs qu’elle soit un leader transformationnel. Il y a beaucoup de pression sur Harris pour être cette incroyable figure historique, et c’est beaucoup à faire.

Dans l’environnement médiatique d’aujourd’hui, il est utile pour un président d’être un véritable athlète politique, et il se peut que Harris, malgré tant d’occasions de briller, ne l’ait tout simplement pas.

Cela me rappelle la NFL, où avoir un quart-arrière de franchise « élite » semble être la clé de la victoire, et pourtant, les antécédents pour identifier les QB collégiaux à la hauteur de l’occasion semblent au mieux mitigés. Harris est comme l’un de ces joueurs. Elle a montré des éclairs de brillance à l’occasion, et il y avait un espoir qu’avec un peu de temps sur la touche tenant un presse-papiers, couplé avec beaucoup d’entraînement et de répétitions, elle pourrait mûrir dans le futur. Pour l’instant, cependant, elle commence à ressembler à un buste. Et certains fans recherchent déjà un meilleur choix de repêchage.

Peut-être qu’ils auront tort. Comme je viens de le décrire, il y a beaucoup d’obstacles sur son chemin. Ces obstacles pourraient obscurcir notre vision. Mais je ne parierais pas là-dessus. Si Kamala Harris est le dernier et le meilleur espoir des démocrates, le dernier obstacle qui se dresse entre nous et une autre présidence Trump – et elle l’est peut-être – alors Dieu nous aide.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez chaque jour nos meilleures histoires dans votre boîte de réception. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast : Beast Inside approfondit les histoires qui vous intéressent. Apprendre encore plus.