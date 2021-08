Kamala Harris est la vice-présidente la plus impopulaire de l’histoire des États-Unis après six mois, selon un sondage ⋆ 10z viral

in

par Shane Trejo, Big League Politics:

Un sondage a indiqué que Kamala Harris pourrait très bien être le vice-président le plus impopulaire de l’histoire des États-Unis au cours des six premiers mois du mandat d’un vice-président.

Selon ce graphique YouGov, l’impopularité de Harris a récemment dépassé sa popularité parmi les électeurs américains inscrits pour la première fois depuis juin 2020. Le samedi 24 juillet dernier, l’impopularité de la vice-présidente était de 49% tandis que sa popularité s’élevait à 45%. .

Tel que rapporté par The Telegraph, un sondage Economist/YouGov a également révélé l’impopularité de Harris auprès des jeunes électeurs. Seuls 36% des électeurs âgés de 18 à 29 ans la considèrent « favorablement ». Elle est également aux prises avec les électeurs hispaniques, peut-être en raison de sa mauvaise gestion de la crise à la frontière sud.

L’impopularité de Harris après seulement six mois au pouvoir dépasse celle de Mike Pence et Dan Quayle, deux anciens vice-présidents qui sont souvent perçus comme ayant des mandats impopulaires. Les sondages Gallup de juillet 2017 montrent, selon The Telegraph, que la défavorisation de Pence était de 41,9%, tandis que sa favorabilité atteignait 42,1%.

Quant à Quayle, il avait un taux de désapprobation de seulement 22% après six mois, contre 43% d’approbation. Les électeurs inscrits, cependant, étaient beaucoup plus indécis à son sujet que Kamala Harris. 34 pour cent n’étaient pas sûrs de leur opinion sur Quayle en juillet 1993, alors que seulement 6 pour cent ne savent pas comment ils perçoivent Harris.

Big League Politics a précédemment rapporté des manifestants guatémaltèques qui ont sorti des pancartes disant à Harris de « rentrer chez elle » et de « s’occuper de ses affaires » alors qu’elle visitait le pays pour des réunions sur la crise de l’immigration illégale en juin :

Les manifestants au Guatemala se sont assurés d’envoyer un message à Kamala Harris alors que son cortège se rendait à une réunion prévue avec le président guatémaltèque Alejandro Giammattei.

Le cortège de Harris est passé devant un groupe de manifestants tenant plusieurs pancartes lundi. Les messages comprenaient : « Kamala, occupez-vous de vos propres affaires », « Kamala, rentrez chez vous » et « Kamala, Trump a gagné ».

Un autre panneau disait « Kamala Arrêtez de financer les criminels #FueraDeGuatemala », tandis qu’un autre présentait une photo modifiée d’une Harris enceinte et disait « Le Guatemala est pro-vie #MomalaHelpMe ».

Le vice-président est au Guatemala et au Mexique pour deux jours de réunions et de discussions avec des responsables sur le niveau écrasant de migration en provenance d’Amérique centrale. C’est le premier voyage de Harris à l’étranger en tant que vice-président. Le président Joe Biden l’a chargée de superviser la crise frontalière américaine et de déterminer les moyens d’endiguer la marée de migrants.

