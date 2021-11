Kamala Harris et Michelle Obama sont les meilleurs choix des démocrates en 2024 si Biden ne se présente pas: sondage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le vice-président Kamala Harris est le premier choix des démocrates si le président Biden choisit de ne pas se représenter en 2024, selon un nouveau sondage.

La vice-présidente a reçu le soutien de 13% des personnes interrogées dans le sondage The Hill/HarrisX malgré ses taux d’approbation historiquement bas, selon The Hill.

L’ancienne première dame Michelle Obama est arrivée en deuxième position avec un soutien de 10 %.

Une poignée d’anciens espoirs 2020, dont Sens. Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Cory Booker, ont reçu un soutien inférieur à 10 % ; l’ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg ; l’homme d’affaires Andrew Yang ; et le secrétaire aux transports Pete Buttigieg.

Le président Biden et le vice-président Kamala Harris se saluent sur la pelouse sud devant la Maison Blanche à Washington, le 15 novembre 2021. (.)

L’ancienne première dame reste très populaire au sein du parti, mais a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’envisageait de se présenter à aucun poste. Obama est la coprésidente de l’initiative de sortie du vote When We All Vote, qu’elle a créée.

En 2017, elle a déclaré : « Je ne demanderais plus à mes enfants de recommencer parce que lorsque vous vous présentez à un poste supérieur, ce n’est pas seulement vous. C’est toute votre famille », selon The Independent.

Un autre 13 % des répondants ont déclaré qu’ils choisiraient quelqu’un qui ne figure pas dans le sondage, selon The Hill.

Biden aurait l’intention de se présenter à sa réélection en 2024. Il aurait 81 ans le jour du scrutin cette année-là, mais aurait 82 ans peu de temps après. (L’anniversaire de Biden est le 20 novembre.)

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a réitéré la semaine dernière que c’était « l’intention » de Biden de se présenter alors que le président montait à bord d’Air Force One pour une visite anticipée de Thanksgiving avec des troupes en Caroline du Nord.

Michelle Obama a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune ambition présidentielle malgré sa popularité parmi les démocrates.

Un conseiller de Biden, s’adressant ce mois-ci au Washington Post sous couvert d’anonymat, a déclaré: « Il a dit aux gens en privé qu’il prévoyait de se présenter et nous serons prêts pour cela. »

Les chiffres du sondage de Biden ont également chuté ces derniers mois.

L’ancien président Trump a dominé la plupart des sondages demandant qui les républicains choisiraient comme candidat.

Trump a taquiné l’idée de se présenter à nouveau après sa défaite en 2020, y faisant allusion dans un message de Thanksgiving la semaine dernière.

« Une période très intéressante dans notre pays, mais ne vous inquiétez pas, nous serons à nouveau formidables et nous le ferons tous ensemble », a-t-il écrit dans un communiqué. « L’Amérique n’échouera jamais, et nous ne lui permettrons jamais d’aller dans la mauvaise direction. Trop de générations de grandeur comptent sur nous. Profitez de votre Thanksgiving en sachant qu’un avenir merveilleux nous attend ! »

Il a déclaré précédemment qu’il attendrait probablement après la mi-mandat de 2022 pour annoncer une candidature présidentielle.