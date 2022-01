Kamala Harris fustigé par le sénateur du GOP en tant que « quart-arrière » pour « inefficace » Joe Biden | Monde | Des nouvelles

Comparant le vice-président à l’un des joueurs clés d’une équipe de football américain, le sénateur Barrasso a affirmé que Harris était coupable de tâtonnements politiques constants. Barrasso, le sénateur principal du Wyoming, a été particulièrement critique à l’égard du bilan de l’administration Biden en matière de coronavirus et d’inflation.

Il a déclaré : « La vérité indéniable est que Joe Biden en tant que président est dépassé et inefficace.

«Et le vice-président, son quart-arrière remplaçant, il semble qu’à chaque fois qu’elle touche le ballon, c’est soit un échappé, soit une interception.

« Et la raison pour laquelle je dis cela, c’est que le peuple américain vient de vivre le Noël le plus cher de tous les temps. »

Kamala Harris et Joe Biden ont tous deux commencé l’année avec de mauvaises notes après que le président américain a reçu sa plus haute note de désapprobation à ce jour en décembre.

Les notes reflètent le mécontentement du pays à l’égard de la gestion par le gouvernement de la pandémie de Covid en cours et de la surveillance constante de l’économie.

De plus, le prix de l’essence et d’autres produits essentiels augmente.

Barrasso a poursuivi : « Le prix de l’essence à la pompe le jour de Noël était le plus élevé qu’il n’ait jamais été un jour de Noël en Amérique.

« Le coût d’un gallon d’essence est d’un dollar de plus le gallon ce Noël qu’il ne l’était à Noël dernier.

LIRE LA SUITE : L’économie allemande a basculé – l’industrie automobile se détériore pour le 5e mois consécutif

« Ils n’arrêtaient pas de le dire jusqu’à ce que nous atteignions un sommet d’inflation en 40 ans.

« Ce n’était pas une question piège, mais sa réponse était incohérente et décousue. »

Les commentaires interviennent alors que les républicains sont de plus en plus confiants de pouvoir reprendre le Sénat et la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre