Kamala Harris illustre exactement pourquoi la Maison Blanche a un tel problème avec elle – RedState

Peut-être qu’aucun vice-président depuis des décennies n’a subi le genre de coups internes que Kamala Harris a subis l’année dernière. Oui, beaucoup de gens détestaient Dick Cheney, mais il a toujours bénéficié du soutien total de George W. Bush. En ce qui concerne Harris et Joe Biden, il faudrait probablement remonter à George HW Bush et Ronald Reagan pour trouver ce genre de tension entre une administration et son commandant en second.

RedState a fait la chronique d’une grande partie du conflit, y compris les plaintes de la Maison Blanche selon lesquelles Harris était essentiellement un mauvais payeur au travail. En fait, le « manque de concentration » de la vice-présidente est devenu un tel problème que les membres du personnel de la présidente auraient « levé la main » concernant leurs tentatives de travailler avec elle. Pendant ce temps, les accusations du camp de Harris incluent qu’elle soit traitée différemment à cause du racisme.

Et alors que cette poussière était à la mi-novembre, les choses ne se sont pas améliorées. Harris a fait une interview dimanche dernier à la suite de son explosion maladroite sur un animateur de podcast dans laquelle elle s’est efforcée d’essayer de répondre à des questions sur le softball. Interrogée sur la principale menace étrangère pour les États-Unis, elle a réussi à ne proposer que «notre démocratie», qui, je suppose, était une référence voilée au 6 janvier. Elle ne pouvait pas penser à énumérer la Chine, l’Iran ou même la Russie. Juste « notre démocratie ».

Ensuite, les questions économiques ont commencé, et Harris n’était pas non plus préparé dans ce domaine également.

La réponse de Kamala aux questions sur l’inflation met vraiment en évidence cette plainte constante de ses employés selon laquelle elle « refuse de patauger dans les documents d’information ». pic.twitter.com/EE8sGMBqYG – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 30 décembre 2021

Je vous dirais de regarder le clip pour entendre ce que Harris a à dire, mais pourquoi s’embêter ? Elle ne dit jamais grand-chose dans ces contextes et cela ne faisait pas exception. De toute évidence, le vice-président n’était même pas prêt à parler du problème intérieur le plus important de la journée lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. Au lieu de cela, Harris a trébuché sur des points de discussion mal livrés sur la chaîne d’approvisionnement, puis a mentionné le projet de loi « Build Back Better », un énorme gâchis qui ne ferait qu’augmenter l’inflation à court terme. Est-ce que ce mot salade est censé donner aux Américains normaux l’assurance que leur gouvernement sait ce qu’il fait ?

Et c’est vraiment le plus gros problème pour Harris : elle ne sait évidemment pas ce qu’elle fait. Dans le passé, les vice-présidents étaient généralement sélectionnés parce qu’ils avaient plus d’expérience que leurs patrons. L’idée était qu’ils seraient un conseiller en chef et une caisse de résonance pour le président, qui aurait pu ou non avoir traité certaines situations auparavant.

Mais Harris n’avait pas le curriculum vitae de Mike Pence, Dick Cheney ou même Joe Biden lorsqu’il était vice-président (cependant, Barack Obama a traité Biden comme un idiot paria et pas un véritable atout). Au lieu de cela, elle a été sénatrice d’arrière-ban pour un mandat après avoir échoué auparavant en tant que procureur général de Californie, un État qui n’est en grande partie pas représentatif du reste du pays.

Pourtant, Harris est comme l’élève en échec perpétuel qui ne cesse de passer au niveau supérieur. Finalement, son manque de capacité allait toujours la rattraper. C’est pourquoi la Maison Blanche a un tel problème avec le vice-président. Ce n’est pas du racisme ou un drame de « filles méchantes ». Au contraire, Harris est légitimement mauvaise dans son travail et refuse même d’essayer de s’améliorer. Elle est tellement paresseuse qu’elle ne peut même pas se préparer correctement pour une interview amicale avec CBS News.

Peut-être que ce faux sentiment de capacité vient du fait que tant de gens la louent au fil des ans, lui donnant l’impression qu’elle peut simplement se montrer et réussir ? Quelle que soit la raison, cela ne fera que continuer à causer des problèmes alors que cette administration avance pour les trois prochaines années. Bien sûr, c’est Joe Biden qui a choisi Harris comme colistier, annonçant publiquement qu’il s’agissait de son identité. Il n’est guère irréprochable dans la main qu’il tient maintenant. Le président a fait ce lit pour des raisons ridiculement cyniques, et il peut s’y allonger.