Kamala Harris joue autour, alors que la frontière américaine est envahie – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté que Joe Biden s’était enfui à la plage ce week-end, alors que les catastrophes continuaient de s’accumuler – la France rappelant son ambassadeur; son administration a dû admettre qu’ils ont fait une grosse erreur et qu’ils ont tué une famille innocente avec sept enfants au lieu d’ISIS ; Les Américains restent piégés en Afghanistan et pris en otage par les talibans ; et la crise frontalière à Del Rio est toujours hors de contrôle.

Mais où est l’autre « moitié » de « l’administration Biden/Harris » ? Rappelez-vous, ils ont insisté pour que nous appelions l’administration avec les deux noms. Bon travail. Cela nous rappelle donc que Kamala est également responsable de chaque gâchis généré par la voiture de clown. Mais en particulier les parties pour lesquelles elle est censée être chargée de faire quelque chose, comme la frontière.

Où sont les choses dont elle a dit qu’elles étaient censées aider la situation à la frontière? À quand remonte la dernière fois qu’elle l’a même mentionné? On pourrait penser qu’elle devrait se soucier des milliers d’étrangers illégaux coincés sous le pont international de Del Rio, dans des conditions apparemment sordides.

BREAKING: Je suis absolument abasourdi par ce dont je suis témoin en ce moment. Nous sommes sur un bateau dans le Rio Grande près du pont international de Del Rio et nous regardons des centaines de migrants traverser le fleuve depuis le Mexique et affluer illégalement aux États-Unis. @FoxNews pic.twitter.com/xXE4pDkpIe – Bill Melugin (@BillFOXLA) 18 septembre 2021

NOUVEAU : A 19h15, heure de Del Rio, voici à quoi ressemble la situation sous le pont international, où près de 15 000 migrants ont campé après avoir traversé illégalement. Beaucoup de migrants ont construit des abris de fortune avec des bâtons et des plantes. @FoxNews pic.twitter.com/i6tyPxSw25 – Bill Melugin (@BillFOXLA) 19 septembre 2021

Le flux semble s’être arrêté grâce aux DPS du Texas, qui sont désormais « là en force », mais c’est toujours le bordel.

Je suis maintenant du côté américain du Rio Grande où des milliers de migrants sont entrés illégalement à Del Rio aujourd’hui. Les migrants ont laissé des tas d’ordures et la zone est maintenant sécurisée avec des barbelés par le Texas DPS. Le flux de migrants s’est arrêté & le DPS est ici en force. @FoxNews pic.twitter.com/0oFzQXRALs – Bill Melugin (@BillFOXLA) 19 septembre 2021

Au moins, il n’y a pas de bébés en cage, n’est-ce pas ? #Bidenville pic.twitter.com/MnjdveAv3J – 🌸🇺🇸🍀Lisa McG ®🍀🇺🇸🌸 (@LisaMcGov) 19 septembre 2021

Du fil quotidien :

Le New York Times a rapporté que les autorités locales ont décrit la scène comme ressemblant à « un bidonville, avec peu d’accès à l’eau potable et à la nourriture et seulement quelques toilettes portables ». Le Times a noté qu’il n’y avait pas d’eau courante sur le site, et des photos montraient des personnes devant transporter de gros paquets d’eau en bouteille dans la région. Le représentant August Pfluger (R-TX) a déclaré que la majorité des près de 15 000 étrangers illégaux étaient des hommes d’âge militaire et il aurait déclaré à Fox News qu’il y aurait eu des activités criminelles dans la zone où les étrangers illégaux séjournaient sous le pont. Le représentant Tony Gonzalez (R-TX) a déclaré samedi que la situation à la frontière était si grave qu’« il y a des pénuries de nourriture dans les épiceries » et « les restaurants ont fermé tôt pour préparer de la nourriture pour le camp et les travailleurs qui font habituellement la navette depuis le Mexique. sont incapables de se rendre au travail, ce qui entraîne un manque d’aide.

Pendant ce temps, parce que le CBP doit faire face à tout cela, 224 miles de frontière sont complètement ouverts à d’autres violations illégales, à la contrebande de drogue, peu importe.

Plus de 208 000 personnes ont été arrêtées en entrant illégalement en août.

Fox News rapporte que plus de 208 000 immigrants illégaux ont été appréhendés à la frontière en août – une AUGMENTATION de 317% par rapport à 2020. pic.twitter.com/1A6gJFQJmK – Recherche RNC (@RNCResearch) 15 septembre 2021

Alors, où est Kamala ? Travailler dur sur la crise? Pas tellement.

Harris assistait à un match de football universitaire samedi entre Howard et Hampton à Audi Field à Washington, DC Il y avait beaucoup de sièges vides – intéressant, étant donné les stades bondés que nous avons vus dans les collèges au cours des deux dernières semaines. Ils l’avaient là pour faire le tirage au sort. Elle était diplômée de Howard.

Le vice-président Kamala Harris avec le tirage au sort pour la Classique de la vérité et du service à Audi Field. Hampton contre Howard à Washington, DC @Hampton_FB @HUBISONFOOTBALL #HU #TheRealHU #HBCU pic.twitter.com/Fy9zwQ7r2K – L’heure du sport NBS (@NBSSportsHour) 18 septembre 2021

Comment cela aide-t-il la frontière? Qu’a-t-elle fait exactement, le cas échéant ?

Le gars des médias sociaux de Trump, Dan Scavino, offre la juxtaposition parfaite.