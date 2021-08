Kamala Harris ne ferait pas un meilleur travail que Joe Biden en tant que POTUS selon un sondage | Politique | Nouvelles

in

Joe Biden conclut une conférence de presse à la Maison Blanche

Joe Biden est un meilleur président que Kamala Harris selon 69% des électeurs qui ont participé à un sondage de 8 110 personnes organisé entre 15 heures le 24 août et 13 heures le 26 août. Cependant, 18% des électeurs pensaient qu’elle ferait un meilleur travail que M. Biden et une partie importante des voix, 13%, ne savaient pas qui ferait un meilleur travail.

En fait, de nombreux lecteurs se sont plaints dans la section des commentaires qu’aucun des deux candidats n’était assez bon pour le rôle de président américain.

Un électeur a déclaré : « Bon sang, en est-il vraiment arrivé là.

“Je déteste dire ça, mais Sleepy Joe est meilleur que Kamala.”

Un autre a écrit : « Nous voyons maintenant le système américain en grande difficulté et incapable de lancer un leader avec la moindre crédibilité. »

Mais Mme Harris a des fans au Royaume-Uni, comme l’a dit un lecteur : « J’ai hâte que Harris prenne la relève en tant que POTUS (président des États-Unis) ».

Triang a commenté: “Kamala Harris est incroyablement fidèle à Biden mais est aussi dur que les ongles lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.”

D’autres ont déclaré qu’elle “manque d’expérience” et ne saura pas comment “gérer la responsabilité”.

Kamala Harris est réputée pour sa loyauté envers le président Joe Biden (Image: .)

Joe Biden a inlassablement défendu sa décision de retirer ses troupes.

Dans une émission nationale, il a déclaré que l’effondrement de l’Afghanistan n’était pas dû au retrait des troupes américaines mais parce que “les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays” et que “l’armée afghane s’est effondrée”, “sans essayer de se battre”.

Il a poursuivi : « Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre dans une guerre, et mourir dans une guerre, alors que les forces afghanes ne sont pas disposées à se battre pour elles-mêmes.

« Nous avons dépensé plus de mille milliards de dollars. Nous avons entraîné et équipé une force militaire afghane d’environ 300 000 hommes.

« Nous leur avons donné tous les outils dont ils pouvaient avoir besoin. Nous avons payé leurs salaires, assuré l’entretien de leur armée de l’air.

“Nous leur avons donné toutes les chances de déterminer leur propre avenir, ce que nous ne pouvions pas leur fournir, c’était la volonté de se battre pour cet avenir.”

Le vice-président Kamala Harris est resté fidèle au président Biden en soutenant sa décision de retirer l’armée américaine du Moyen-Orient.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui, selon elle, s’était mal passé dans le retrait militaire, lors d’une conférence de presse lundi, elle a déclaré : « Il va y avoir beaucoup de temps pour analyser ce qui s’est passé… qui ont travaillé avec nous, et les Afghans qui sont vulnérables, y compris les femmes et les enfants.

“Nous ne pouvons en aucun cas être distraits de ce qui doit être notre mission principale en ce moment qui est d’évacuer les personnes de cette région qui méritent d’être évacuées.”

Elle a déclaré à CNN, peu de temps après que M. Biden a ordonné aux troupes de poursuivre leur retrait en avril, qu’elle était la dernière dans la pièce avant qu’il ne prenne sa décision finale et qu’elle se sentait à l’aise avec le plan.

LIRE LA SUITE: « Dieu vous aide, Amérique ! » Craintes pour l’avenir des États-Unis alors que Biden suscite la fureur

Les soldats turcs distribuent actuellement de l’eau à 10 000 familles qui attendent devant l’aéroport de Kaboul (Image : .)

Le président a exprimé l’intention que l’armée américaine ne soit plus une “force du bien” à utiliser dans les conflits et les crises humanitaires des pays moins puissants.

Ses remarques ont suscité les critiques et l’indignation des politiciens du monde entier.

Le député conservateur Simon Clarke a déclaré que les commentaires de M. Biden sur l’Afghanistan étaient “grotesques” et “un rejet total de l’Amérique que beaucoup d’entre nous ont admirée si profondément toute leur vie”.

Il a ajouté que les États-Unis sous M. Biden ne seront plus « le champion de la liberté et de la démocratie et le gardien de ce qui est bien dans le monde ».

Les combattants talibans ont conquis l’Afghanistan alors que les dirigeants politiques s’enfuyaient le 15 août (Image: .)

Il semble que Mme Harris ait un état d’esprit similaire à celui de M. Biden en ce qui concerne les conflits étrangers, et les lecteurs d’Express estiment que ni M. Biden ni Mme Harris ne seraient en mesure de résoudre les erreurs commises dans la gestion de la guerre en Afghanistan.

Certains électeurs ont déclaré que l’ex-président Donald Trump “aurait fait un meilleur travail”, mais le retrait de l’armée américaine, et la vitesse à laquelle il s’est produit, a été organisé par un accord qu’il a conclu avec les talibans pendant sa présidence.

En février 2020, l’administration Trump a conclu un accord avec les talibans selon lequel les États-Unis retireraient toutes leurs forces et libéreraient 5 000 prisonniers talibans, et en échange, les talibans ont promis de rompre leurs liens avec al-Qaïda et de mettre fin à leurs attaques contre les forces américaines.

Les talibans ont rompu leur accord à plusieurs reprises au cours des mois précédents, mais M. Trump a poursuivi l’accord.

Lorsque M. Biden est arrivé au pouvoir fin janvier 2021, M. Trump avait déjà retiré la majorité des soldats américains d’Afghanistan ; les effectifs étaient passés de 15 500 à 2 500.

L’accord que M. Trump avait accepté signifiait que M. Biden avait jusqu’au 1er mai pour retirer toutes les troupes, qu’il a maintenant réussi à repousser au 1er septembre, pour un transfert plus en douceur aux forces afghanes.

M. Biden a expliqué que lorsqu’il est devenu président, il a dû choisir entre poursuivre le plan convenu ou renvoyer des milliers de soldats américains en Afghanistan pour intensifier la violence avec une armée talibane qui était à son apogée depuis 2001.

L’administration Biden a décidé qu’il n’était plus dans l’intérêt des États-Unis de poursuivre la guerre, ce qui a finalement conduit à leur retraite.