Kamala Harris n’est pas présidente, mais elle vient d’avoir un grand symbole à l’apparence présidentielle – RedState ⋆ .

Kamala Harris n’est pas président. Au moins pas encore.

Mais on dirait qu’elle vient de recevoir l’un des indices du bureau, un bureau fait à la manière du célèbre bureau Resolute dans le bureau ovale. En fait, il ne lui est pas donné personnellement mais au bureau.

Kamala fait construire son propre bureau « Resolute » par la marine avec du bois récupéré de l’USS Constitution et un morceau de métal de l’USS Arizona qui a coulé à Pearl Harbor https://t.co/gftyvIajYF – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 6 avril 2021

Navy Seabees a construit un bureau pour son bureau et un autre pour le secrétaire de la Marine, selon Military.com.

Le bureau pour Harris est conçu avec des sculptures patriotiques d’aigles et d’étoiles et est fait de bois, de cuivre et de clous sur l’USS Constitution, l’une des premières frégates du pays, le plus ancien navire de guerre commandé encore à flot.

«Le projet de bureau a été lancé pour fournir un bureau de provenance, d’histoire et d’héritage comparables à ceux du HMS Resolute du président», selon l’US Navy.

Le projet de bureau a en fait commencé sous le secrétaire à la Marine du président Donald Trump, Kenneth Braithwaite, mais n’a été achevé qu’en février, lorsque le bureau a été livré à Harris. Les bureaux ont été construits dans un atelier du Musée national de la marine américaine du Navy Yard. L’une des personnes qui y ont travaillé était le constructeur de la marine de 1re classe Hilary Lemelin, qui est affecté à l’USS Constitution.

pic.twitter.com/cpi4LOhTVI – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 7 avril 2021

Pour tous les passionnés d’histoire: le bureau de mon bureau de l’aile ouest a été construit par @USNavy à partir de matériaux récupérés sur le navire de guerre USS Constitution. En ce jour de 1794, le président George Washington a signé la loi navale qui autorisait la construction de l’USS Constitution. pic.twitter.com/bUGEHBVDRo – Vice-président Kamala Harris (@VP) 27 mars 2021

À l’intérieur de chaque bureau se trouve un plumier avec une note de Braithwaite et un morceau de l’USS Arizona, le cuirassé qui a coulé lors de l’attaque de 1941 sur Pearl Harbor. La pièce de l’Arizona a été donnée par un ancien marin du navire, l’un des derniers à descendre avant son coulage le 7 décembre 1941.

De Washington Examiner:

Lemelin a déclaré que cette partie serait un rappel constant du pouvoir du titulaire et de l’histoire du pays. «Chaque fois qu’ils ouvrent ce plateau pour signer un document important qui pourrait potentiellement changer la Marine ou la nation, je pense que je l’ai mis là pour qu’ils puissent l’utiliser», a déclaré Lemelin. «Pour moi, c’est de l’histoire, et nous aidons quiconque est assis dans ces sièges à réfléchir à l’immense poids qu’ils détiennent.»

C’est peut-être plus qu’un peu déconcertant de la voir derrière un tel bureau car il a un aspect historique similaire à celui du Resolute Desk. Je ne suis pas sûr qu’elle apprécie l’histoire ou le sacrifice. Il faut envisager la possibilité très réelle qu’elle soit derrière le vrai bureau à un moment donné dans un proche avenir, elle qui a dû abandonner tôt les primaires démocrates parce que les gens, même les démocrates, ont vu à quel point elle était une bascule. . Elle n’a pas été en mesure d’obtenir une suite substantielle, mais la voilà, à deux pas avec une personne très douteuse et aux facultés affaiblies à la première place.