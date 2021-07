Kamala Harris prédécesseur, ancien CA Dem US Sen Barbara Boxer agressé, volé près de la maison d’Oakland ⋆ 10z viral

in

L’ancienne sénatrice américaine Barbara Boxer, une démocrate californienne qui a succédé en 2017 à la vice-présidente Kamala Harris, a expliqué en détail comment elle avait été agressée et volée près de son domicile à Oakland, en Californie, dans un tweet hier.

Dans le tweet, Boxer a rapporté qu’elle “a été agressée dans le quartier Jack London Square d’Oakland. L’agresseur l’a poussée dans le dos, lui a volé son téléphone portable et a sauté dans une voiture qui attendait.

Boxer a ajouté dans le tweet : “Elle est reconnaissante de ne pas avoir été grièvement blessée.”

Un utilisateur de Twitter a répondu à Boxer avec un tweet qu’elle a fait en août dernier, se plaignant que le crime était endémique dans “Trump’s America” ​​et que le moyen de le résoudre était de voter pour le candidat de l’époque, Joe Biden. “Cela a bien vieilli”, ont-ils raillé.

Celui-ci a bien vieilli. pic.twitter.com/WSLfEqGpeP – JohnC (@JCaryPhoto) 27 juillet 2021

Le quartier de Jack London Square est « où l’eau rencontre la chaussée » selon un site Web créé pour promouvoir la région, qui surplombe la baie de San Francisco.

Un article publié hier par ABC 7 News local était intitulé : « Que font les forces de l’ordre pour réprimer les crimes violents à Oakland ? Chef de la police, DA explique.

L’article commence par décrire “Le vol effronté à la lumière du jour d’un homme asiatique âgé dans le quartier chinois d’Oakland au début du mois a suscité l’indignation dans toute la région de la baie”.

“Ce n’était qu’un des nombreux crimes violents signalés dans la région de la baie alors que la criminalité se poursuit et aujourd’hui, les forces de l’ordre dans la baie est disent” ça suffit “”, poursuit l’article.

Le journaliste d’ABC 7 News, Phil Matier, se demande alors : “Mais les forces de l’ordre ont-elles la force d’arrêter la vague ?”

L’article poursuit en décrivant les statistiques, qu’il qualifie d'”alarmantes”, où rien qu’à Oakland, la police affirme que les vols ont augmenté de 15 % cette année par rapport à l’année dernière et que les détournements de voitures ont augmenté de 95 % au cours de la même période.

« En même temps, le financement de la police est réduit et l’argent est redirigé vers des efforts visant à lutter contre ce que beaucoup de gens disent être les causes sous-jacentes de la criminalité, comme la pauvreté, une mauvaise éducation et une formation professionnelle », a noté Matier.

“Le chef de la police d’Oakland, LeRonne Armstrong, a déclaré qu’il mettait autant de policiers que le département pouvait en rassembler dans la région”, a expliqué Matier, mais a demandé: “mais de combien de flics la zone a-t-elle vraiment besoin pour avoir un impact?”

Matier a ensuite interviewé le chef Armstrong qui a déclaré que dans la ville, il y avait déjà « 75 homicides et plus de 1 500 vols et ce n’est qu’en juillet. Nous avons un problème ici.

Après que Matier ait noté que les criminels qui sont arrêtés pourraient être de retour dans la rue le lendemain, il a ensuite cité la procureure du comté d’Alameda, Nancy O’Malley, qui a affirmé : « S’ils sont arrêtés et qu’ils sont accusés du crime, ils seront en prison à moins qu’ils ne puissent payer la caution. Tout le monde a le droit d’être libéré sous caution et la Cour suprême de Californie vient de rendre une décision qui dit que vous ne pouvez pas garder quelqu’un en prison, simplement parce qu’il ne peut pas payer la caution. Mais la mise en garde à cette politique est que si quelqu’un est un danger pour la communauté, ou s’il est un danger pour la victime d’un crime, qu’il est victime de son crime, le tribunal n’a pas à fixer de caution. Et nous voyons le juge en particulier qui supervise ces enquêtes sur le cautionnement, détenant des personnes en détention parce qu’elles représentent un danger pour la communauté.

O’Malley a ajouté que son bureau déposera les «accusations maximales, y compris les améliorations pour l’utilisation d’une arme à feu, pour certains, ils ont été reconnus coupables d’un crime. C’est un pourcentage élevé d’individus qui sont arrêtés pour des crimes impliquant une arme à feu sont déjà en probation », mais en ce qui concerne le système, « Eh bien, nous faisions ce que nous pouvons faire, c’est que la Californie se concentre vraiment sur la réforme et ce que nous disons à l’État et à nos législateurs, c’est que vous ne pouvez pas entreprendre une réforme là où la communauté est en danger, où la sécurité publique est affectée. »

]]>





Derniers articles de David Caron (voir tous)