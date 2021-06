Kamala Harris prouve que son allégeance n’est pas l’Amérique d’abord ⋆ 10z viral

Après plus de 76 jours à ignorer son propre pays et la crise frontalière, la vice-présidente Kamala Harris semble enfin intéressée à en parler. C’est après qu’elle en ait ri dans une interview comme apparemment sans importance. Elle a dit qu’elle ne comprenait pas le point que l’intervieweur essayait de faire valoir lorsqu’on l’a interrogé sur la question de la frontière sud.

Il n’est certainement pas difficile de voir le problème avec cela. Elle, avec le président Joe Biden, voit que la crise frontalière n’est vraiment pas une crise du tout. C’est juste un autre outil que les démocrates peuvent utiliser pour atteindre leur objectif.

C’est pourquoi Harris n’a pas tardé à se rendre au Mexique et au Guatemala pour son premier voyage, plutôt que de répondre à une préoccupation des citoyens américains. Même au milieu des critiques des dirigeants d’Amérique centrale, Harris a continué à se concentrer sur son programme, qui est l’Amérique en dernier.

Elle a essayé de jouer le jeu, faisant suite à l’interview en disant qu’elle était allée à la frontière et qu’elle y retournerait à un moment donné. Elle affirme qu’elle savait tout sur les problèmes de la frontière sud depuis son séjour en Californie et sa visite à la frontière. Mais les problèmes ne concernent pas seulement la Californie, mais tout État partageant une frontière avec le Mexique avec les États au-delà où le régime Biden a relocalisé des illégaux.

À maintes reprises, le régime Biden a l’occasion de se concentrer sur des questions importantes pour le peuple américain. Pas seulement quelques Américains, mais une grande majorité d’Américains. La majorité des Américains pensent que la crise frontalière doit être résolue. Pourtant, le régime Biden continue de l’ignorer.

C’est très bien avec Kamala Harris, qui n’est pas intéressée à visiter la frontière sud, à comprendre la crise telle qu’elle se produit et à aider à résoudre le problème comme elle a été chargée de le faire. Non, elle est trop bien pour ça.

Au lieu de cela, elle est plus intéressée à rester assise et à simplement attendre de remplacer Joe Biden. Elle n’est pas en Amérique centrale et au Mexique en tant que vice-présidente comme le déclarent les médias grand public. Au contraire, elle est là et jette les bases de sa propre administration. Celui qu’elle espère commencer très prochainement.

Biden et Harris veulent présenter le problème comme un véritable problème pour le Guatemala et le Mexique. Ils n’ont pas encore vu cette question comme un problème américain, car les illégaux font la queue à nos frontières et traversent illégalement, profitant du système américain. Elle préfère blâmer le climat et l’économie.

Elle a également essayé de parler dur dans ses discussions dans les pays. Elle a tenté de prétendre que les migrants seraient refoulés, une action que le régime Biden n’a pas menée. Encore une fois, parce qu’ils ne s’intéressent pas aux problèmes américains. Au lieu de cela, ils préfèrent traiter les faux problèmes qu’ils ont créés.

Pour Harris de snober la frontière américaine en faveur de la visite de pays étrangers, c’est une gifle à tous les Américains et une déclaration de sa véritable allégeance. Ce n’est pas aux États-Unis d’Amérique. Elle s’intéresse davantage à la façon dont elle peut détruire notre pays plutôt que de le défendre et de le protéger.

