Kamala Harris publie une vidéo exhortant un paroissien noir à voter pour le candidat démocrate en Virginie

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La vice-présidente Kamala Harris est entrée dans l’élection du gouverneur de Virginie et elle joue la carte de la race.

Harris a enregistré une vidéo qui sera diffusée exclusivement dans 300 églises noires de l’État, exhortant les paroissiens à voter pour l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe.

Le démocrate est pris dans une course étonnamment serrée avec l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin qui réussit remarquablement bien dans les sondages dans l’État qui a été de manière fiable ces derniers temps, a rapporté CNN.

«Plus de 300 églises noires à travers VA entendront @KamalaHarris btwn Sun. et le 2 novembre dans un message vidéo qui sera diffusé pendant les services du matin dans le cadre des efforts de sensibilisation visant à stimuler @TerryMcAuliffe, a déclaré la journaliste de CNN Eva McKend sur Twitter.

Publicité

NOUVEAU – Plus de 300 églises noires à travers VA entendront @KamalaHarris btwn Sun. et le 2 novembre dans un message vidéo qui sera diffusé pendant les services du matin dans le cadre des efforts de sensibilisation visant à stimuler @TerryMcAuliffe.#VAGOV Vidéo obtenue pour la première fois par CNNhttps://t.co/vaefXtWqUe pic.twitter.com/l8re0KUkN1 – Eva McKend (@evamcend) 16 octobre 2021

«Le VP Harris implore les fidèles de voter après le service religieux. La campagne McAuliffe a adopté des événements de style « Souls to the Polls », mettant en vedette les meilleurs substituts de la campagne après l’église à proximité des bureaux de vote, pour favoriser la participation », a-t-elle déclaré.

SUITE: Le VP Harris implore les fidèles de voter après le service religieux. La campagne McAuliffe a adopté des événements de style « Souls to the Polls », mettant en vedette les meilleurs substituts de la campagne après l’église près des bureaux de vote, pour favoriser la participation.#VAGOVhttps://t.co/vaefXtWqUe pic.twitter.com/yGuIL6e7Fz – Eva McKend (@evamckend) 16 octobre 2021

C’est la première année que les électeurs de Virginie sont autorisés à voter le dimanche, ce qui, selon beaucoup, aidera leurs efforts « âmes aux urnes ».

CNN a rapporté :

Plus de 300 églises noires à travers la Virginie entendront le vice-président Kamala Harris entre dimanche et le jour des élections dans un message vidéo qui sera diffusé pendant les services du matin dans le cadre d’un effort de sensibilisation visant à stimuler McAuliffe.

Dans la vidéo, obtenue pour la première fois par CNN, Harris a déclaré que son enfance dans l’église de Dieu de la 23e avenue d’Oakland lui avait appris que c’était une « responsabilité sacrée » de « faire entendre la voix de notre communauté ».

« Je pense que mon ami Terry McAuliffe est le leader dont Virginia a besoin en ce moment », déclare Harris, avant de louer « le long bilan de McAuliffe pour faire avancer les choses pour le peuple de Virginie ».

Harris implore les fidèles de voter après le service religieux. La campagne McAuliffe a adopté « Souls to the Polls », des événements de style fête de quartier mettant en vedette les meilleurs substituts de la campagne après l’église à proximité des bureaux de vote, pour augmenter la participation des électeurs.

Ce qui est particulièrement important, c’est que cette vidéo contourne en quelque sorte la règle de l’IRS sur les œuvres caritatives, les églises et la politique.

L’interdiction des activités de campagne politique par les organisations caritatives et les églises a été créée par le Congrès il y a plus d’un demi-siècle. L’Internal Revenue Service administre les lois fiscales rédigées par le Congrès et a un pouvoir d’exécution sur les organisations exonérées d’impôt. Voici quelques informations de base sur l’interdiction des activités de campagne politique et les dernières statistiques d’application de l’IRS concernant son administration de cette interdiction du Congrès.

En 1954, le Congrès a approuvé un amendement du sénateur Lyndon Johnson visant à interdire aux organisations 501 (c) (3), qui comprennent des œuvres caritatives et des églises, de s’engager dans toute activité de campagne politique. Dans la mesure où le Congrès a revu l’interdiction au fil des ans, il a en fait renforcé l’interdiction. Le changement le plus récent est survenu en 1987 lorsque le Congrès a modifié le libellé pour préciser que l’interdiction s’applique également aux déclarations s’opposant aux candidats.

Actuellement, la loi interdit les activités de campagne politique par les organisations caritatives et les églises en définissant une organisation 501 (c) (3) comme une organisation « qui ne participe pas, ou n’intervient pas (y compris la publication ou la distribution de déclarations), toute campagne politique au nom de de (ou en opposition à) tout candidat à une fonction publique.

Mais à moins que Harris ne paie les gens, ils ne semblent pas trop intéressés par ce qu’elle a à dire.

Harris a été largement moqué en ligne pour une vidéo d’elle avec des enfants d’âge scolaire souriant, et apparemment ravi de la voir parler d’exploration spatiale et de la NASA.

Mais ce n’étaient pas simplement des enfants qui étaient excités à l’idée de parler au vice-président de l’exploration spatiale. Un nouveau rapport a révélé qu’ils étaient des enfants acteurs rémunérés soigneusement sélectionnés qui ont été choisis après avoir soumis un monologue et trois questions qu’ils poseraient à un leader mondial, a rapporté Fox News.

Publicité

La série originale YouTube, intitulée « Get Curious with Vice President Harris », vise à intéresser les enfants à l’espace et comprenait une apparition de l’astronaute de la NASA Shane Kimbrough de la Station spatiale internationale. Mais les enfants présentés dans le premier volet de la série étaient des enfants acteurs, dont Trevor Bernardino, 13 ans.

Dans une scène, Harris dit aux enfants qu’ils « vont tellement apprendre », ajoutant qu’ils « verront littéralement les cratères sur la lune de leurs propres yeux. De tes propres yeux. Je te dis. »

Les enfants acteurs semblent vraiment excités et Harris semble leur révéler quelque chose qu’ils ne savent pas déjà. Les enfants sont exubérants sans relâche tout au long de la vidéo.

Bernardino, un adolescent de Carmel, en Californie, qui était l’un des cinq enfants acteurs de la vidéo, a déclaré à KSBW TV qu’il avait soumis un monologue et qu’il avait été interviewé pour un rôle dans la série.