Kamala Harris remporte la victoire face aux critiques alors que la vice-présidente américaine admet son « plus gros échec » | Monde | Des nouvelles

Kamala Harris a admis que son incapacité à quitter Washington DC aussi souvent que son prédécesseur était un « échec » significatif de sa vice-présidence. Elle a admis que la pandémie de coronavirus en cours a joué un rôle clé dans les plans de voyage réduits pour visiter des régions plus larges des États-Unis. Les détracteurs du vice-président américain déplorent depuis des mois qu’elle néglige la frontière avec le Mexique malgré la pression croissante et que Joe Biden la charge spécifiquement de s’attaquer au problème des migrations incontrôlées en provenance d’Amérique latine.

L’animatrice de CBS Face the Nation, Margaret Brennan, a défié Mme Harris dans une interview préenregistrée qui sera diffusée dimanche.

Mme Brennan a déclaré: « Que pensez-vous, alors que vous arrivez à la fin de cette première année, quel a été votre plus grand échec à ce stade? »

Le vice-président américain a déclaré : « Ne pas sortir davantage de DC.

« Je veux dire, et je le pense sincèrement pour un certain nombre de raisons.

« Vous savez, moi, nous, le président et moi sommes entrés, vous savez, COVID avait déjà commencé.

« C’était le cas, la pandémie avait commencé. Et quand nous sommes arrivés, nous ne pouvions vraiment pas voyager. »

Mme Harris a poursuivi: « Vous savez, une grande partie de la relation que lui et moi avons bâtie a été, vous savez, ensemble dans le même bureau pendant des heures, faisant des zooms ou autre parce que nous ne pouvions pas sortir de DC.

« Et sur des questions qui concernent la lutte pour tout, des droits de vote à la garde d’enfants, en passant par l’un des problèmes qui me tiennent à cœur, la santé maternelle.

Le représentant du Texas Dem, Henry Cuellar, a déclaré au New York Times: « Elle a été chargée de ce travail, il ne semble pas qu’elle soit très intéressée par cela.

« Nous allons donc passer à d’autres personnes qui travaillent sur cette question. »

Le vice-président s’est rendu au Guatemala et au Mexique en juin pour discuter avec des responsables locaux des « causes profondes » du nombre croissant de migrants cherchant à traverser la frontière vers les États-Unis.

Elle s’est également rendue au Vietnam, à Singapour et au Japon pour montrer le soutien américain à ses alliés du Pacifique au milieu des tensions croissantes dans la région en raison de l’hostilité chinoise.

Et Mme Harris s’est également rendue en France pour rencontrer Emmanuel Macron dans le but de pacifier le président français après que son pays a été snobé d’un nouveau partenariat militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – le soi-disant pacte d’Aukus.