Kamala Harris révèle qui l’a inspirée – El Sol de México

Kamala Harris se souvient de quelques mots de sa mère qui l’ont inspirée pour le reste de sa vie : « Kamala, tu seras la première à faire beaucoup de choses. Assurez-vous que vous n’êtes pas le dernier ». C’est le mantra qui a guidé sa carrière politique et qui l’a amenée à devenir la première femme à occuper la vice-présidence des États-Unis.

La performance de la démocrate a été le résultat d’un accompagnement constant de femmes qui l’ont accompagnée tout au long de sa vie. À son tour, la vice-présidente veut créer la même inspiration pour une nouvelle génération de femmes qui cherchent chaque jour à percer dans différents secteurs.

«Je ressens vraiment une responsabilité considérable pour m’assurer que les autres me suivent. Et de créer les opportunités pour que cela se produise. J’ai été un mentor pour beaucoup de gens et je leur dis toujours ‘Je n’entends pas le non’ ».

C’est ce qu’elle révèle dans l’émission spéciale Women Making History qui sera diffusée aujourd’hui à 19h00 sur la chaîne de télévision câblée Lifetime.

L’émission montre un entretien intime avec le vice-président des États-Unis, ce qui donne lieu à la reconnaissance d’autres professionnels ou militants de la santé et des droits humains qui luttent pour l’égalité des sexes.

Dans la conversation, Kamala Harris révèle qu’avec sa mère, il y a deux femmes qui l’ont motivée à différents moments de sa vie : Francis Wilson, son professeur de première année, et Miss Regina Shelton, responsable d’une crèche où elle a grandi pendant que sa mère est allée travailler ou a dû recevoir un traitement pour le cancer du sein dont elle souffrait.

« Ce sont les femmes qui ont influencé ma vie. Ils étaient forts, aimants, intelligents. Ils ne supportaient pas les idiots et ils ont fait les meilleurs câlins du monde », confie-t-elle avec le sourire pour ouvrir la voie à d’autres histoires qui l’ont inspirée.

Le spécial d’une heure présente d’autres femmes qui ont fait leur marque aujourd’hui. Parmi elles l’actrice Andra Day, qui expose la force et le leadership d’une femme comme la chanteuse de jazz Billie Holiday, qu’elle a jouée dans le film The United States vs. Billie Holiday et pour lequel elle a remporté un Golden Globe.

Comme le Dr Kizzmekia Corbett, qui était l’un des responsables de la formulation du vaccin Moderna, qui a été administré au vice-président. L’immunologiste viral raconte une partie de la recherche et du développement pour créer le vaccin avec le temps contre, pour empêcher la mort de plus de personnes dans le monde.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Women Making History donne la parole à d’autres personnalités telles qu’Amanda Nguyen, une survivante d’agression sexuelle qui cherche à éradiquer les attaques contre les Américains d’origine asiatique; L’infirmière Kelly O’Neill racontant l’expérience de quitter sa famille pour devenir une équipe de première ligne contre le coronavirus ; o Crystal Echo Hawk, militante fondatrice d’IllumiNative, une initiative contre le racisme envers les Amérindiens.

“Il est important de ne pas se définir à partir de l’idée limitée que les gens ont de ce qui est possible ou de qui peut faire bouger les choses, je pense que c’est la leçon que nous avons apprise en brisant ces barrières”, déclare Kamala dans l’interview.