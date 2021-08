Kamala Harris s’est vanté d’avoir joué un rôle majeur dans le plan de Biden de se retirer d’Afghanistan .

Le vice-président Kamala Harris s’est attribué le mérite du plan de l’administration Biden en avril de retirer rapidement toutes les troupes américaines d’Afghanistan.

Harris a confirmé qu’elle était la dernière personne dans la pièce peu de temps après que le président Joe Biden a annoncé qu’il avait ordonné à tout le personnel militaire américain de se retirer de la nation du Moyen-Orient avant le 11 septembre 2021 dans une interview en avril avec CNN. Le vice-président a également félicité Biden pour la décision de retirer ses troupes d’Afghanistan.

“C’est un président qui a un courage extraordinaire”, a déclaré Harris à la présentatrice de CNN, Dana Bash. “C’est quelqu’un que j’ai vu – maintes et maintes fois – prendre des décisions en fonction de ce qu’il croit vraiment, sur la base de ses années de travail et d’étude de ces problèmes, ce qu’il pense être la bonne chose à faire.”

“C’est vraiment quelque chose à voir”, a-t-elle poursuivi.

Biden a annoncé le retrait massif des États-Unis lors d’une allocution au cimetière national d’Arlington, expliquant que l’objectif américain en Afghanistan avait été “réalisé”. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de continuer à mettre les soldats américains en danger en les maintenant stationnés dans le pays plus de 20 ans après le début de la mission américaine.

Le président a affirmé que le retrait ne serait pas précipité et serait « délibéré ». Il a également assuré que les talibans, qui avaient gouverné l’Afghanistan avant 2001, ne seraient pas en mesure de renverser le gouvernement formé par les États-Unis.

“Nous avons formé et équipé une force permanente de plus de 300 000 Afghans aujourd’hui et des centaines de milliers au cours des deux dernières décennies”, a déclaré Biden en avril. « Et ils continueront à se battre vaillamment, au nom des Afghans. »

Dans les mois qui ont suivi l’annonce de Biden, cependant, les insurgés talibans ont envahi l’Afghanistan, prenant le contrôle de la grande majorité du pays, y compris la capitale Kaboul, avec peu ou pas de résistance. Le président et plusieurs hauts responsables de l’administration ont ouvertement blâmé l’administration Trump pour la crise après la chute officielle dimanche du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis aux mains des talibans.

“Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord conclu par mon prédécesseur”, a déclaré Biden dans un communiqué samedi.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken ont réitéré l’accusation, a rapporté le Wall Street Journal.

En février 2020, l’ancien président Donald Trump a conclu un accord avec les talibans, acceptant de retirer des troupes d’ici le 1er mai 2021. L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a tweeté dimanche que l’administration Biden était responsable de l’effondrement rapide de l’Afghanistan et a noté l’accord de Trump. avec les talibans était conditionnelle.

«Nous avons exigé un ensemble de conditions et précisé les coûts que nous imposerions s’ils ne respectaient pas. Ils ne l’ont pas fait », a déclaré Pompeo. « La dissuasion que nous avons obtenue a tenu pendant notre temps. Cette administration a échoué.

Harris n’a pas fait de déclaration publique sur l’Afghanistan depuis la chute de Kaboul.

