Kamala Harris va en Europe le mois prochain; aucun projet de retour à la frontière américano-mexicaine

Bon voyage, Madame la Vice-présidente.

Kamala Harris n’a pas l’intention de retourner de sitôt dans la région frontalière américano-mexicaine, a-t-elle déclaré vendredi à New York – mais elle s’envolera pour l’Europe le mois prochain.

Harris se rendra à Paris en novembre pour rencontrer le président français Emmanuel Macron, prononcer un discours lors du Forum annuel de Paris sur la paix et assister à la Conférence de Paris sur la Libye, a annoncé vendredi la Maison Blanche, selon l’Associated Press.

L’annonce est intervenue le jour même où Harris a déclaré aux journalistes de l’arrondissement du Bronx à New York qu’elle n’avait pas l’intention de visiter la frontière sud dans l’immédiat, malgré l’annonce par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières (CBP) qu’un nombre record d’immigrants illégaux avait été détenus là-bas au cours de l’année écoulée.

« Je n’en ai pas [plans] pour le moment, non », a déclaré Harris à propos d’un éventuel voyage à la frontière, selon le New York Post. La vice-présidente s’est rendue pour la dernière fois dans la région frontalière en juin, lorsqu’elle a fait une brève escale à El Paso, au Texas, avant de prendre l’avion. chez elle à Los Angeles pour le week-end.

La vice-présidente Kamala Harris monte à bord d’un avion avant de quitter la base aérienne d’Andrews dans le Maryland le 14 juin 2021. (.)

Bien qu’elle soit retournée à Los Angeles le week-end suivant pour célébrer le 4 juillet – et qu’elle ait également effectué plusieurs autres voyages en Californie, y compris un vol mystérieux à destination de Palm Springs au début du mois – elle n’est pas retournée à une frontière américaine. communauté depuis sa visite au Texas.

Plus tôt ce mois-ci, Harris a même sauté une réunion de Mexico sur les questions frontalières, à laquelle d’autres hauts responsables de l’administration Biden ont assisté, préférant passer la journée dans le New Jersey, où elle a visité une garderie, un site de vaccination et une boulangerie.

En mars, Harris a été nommé personne-ressource du président Biden sur la crise des migrants à la frontière, mais a été constamment critiqué par les républicains, qui affirment que le vice-président a évité la frontière au lieu d’essayer d’acquérir une connaissance directe de la région en s’y rendant. plus souvent.

« Et je ne suis pas allé en Europe ! Harris a répondu à Lester Holt de NBC dans une interview télévisée en juin, avant sa brève visite au Texas, après que Holt lui ait demandé si elle prévoyait de visiter la frontière de sitôt.

Lorsque Harris est finalement arrivée à El Paso le 25 juin, elle était le « tsar des frontières » de Biden depuis plus de trois mois.

Mais il semble qu’elle se rendra en Europe avant de faire une deuxième visite à la frontière. Ce sera son troisième voyage international, après des visites au Guatemala et au Mexique en juin, avant le voyage au Texas, et un voyage à travers le Pacifique en août, visitant des dirigeants à Singapour et au Vietnam et faisant une escale de ravitaillement en jet au Japon.

Le long de la frontière américano-mexicaine, le personnel du CBP a détenu 1,7 million d’immigrants illégaux tentant d’entrer aux États-Unis au cours de l’exercice 2021, qui s’est terminé le 30 septembre, a rapporté le Post. Ce chiffre est le plus élevé jamais enregistré en une seule année, selon le rapport.