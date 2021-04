Kamala n’a pas réussi à atteindre la frontière, mais une ressemblance remarquable avec elle – RedState z .

Beaucoup de gens se demandent ce que fait Kamala Harris à propos de la crise frontalière, se demandent quand elle ira à la frontière.

Comme mon collègue Mike Miller l’a écrit plus tôt aujourd’hui, Harris s’est rendu à la frontière. Juste la mauvaise frontière, comme l’ont noté les républicains. Elle est allée au New Hampshire pour faire avancer le plan «d’infrastructure» de Joe Biden, qui concerne tant de choses autres que l’infrastructure, c’est devenu une blague. Selon le NY Post, elle a été accueillie par des manifestants là-bas, qui lui ont dit qu’elle devrait plutôt se rendre à la frontière sud.

Mais alors que Harris n’a pas encore atteint la frontière sud, son livre, «Les super-héros sont partout», y est parvenu, selon le Post. Cela fait partie des «kits de bienvenue» contenant des fournitures de base que les enfants migrants non accompagnés ont reçus dans un nouveau refuge du centre des congrès de Long Beach, en Californie.

Kamala n’est pas à la frontière sud – mais les enfants migrants reçoivent le livre de Veep https://t.co/IMTEBjGaj1 pic.twitter.com/2ejgAUqRxf – New York Post (@nypost) 23 avril 2021

Euh, ces enfants n’ont-ils pas déjà subi suffisamment de traumatismes? Ils ont dû traverser un voyage pénible avec des passeurs, et c’est ce que vous leur donnez pour les torturer un peu plus? Ou est-ce son idée de comment les amener à faire demi-tour et à partir? Cela pourrait bien fonctionner.

Ce livre donne l’impression que Kamala Harris est un super-héros. Alors ils endoctrinent les enfants tôt pour idolâtrer les démocrates. L’endoctrinement fait partie des «fournitures de base» dont ils ont besoin. Comme c’est rafraîchissant.

Voici le point de vue de Rachel Campos Duffy sur le fait que ce discours sur Kamala Harris est erroné, comment les vrais héros sont la patrouille frontalière qui sauve toujours les enfants que les passeurs ont mis en danger.

L’animateur de Fox News @willcain appelle l’administration Biden pour avoir donné à chaque migrant qui traverse illégalement la frontière un kit de bienvenue contenant un livre de la vice-présidente Kamala Harris la montrant comme un super-héros. @ RCamposDuffy: «Les US Border Patrol sont les vrais super-héros. Ils sauvent des vies. » pic.twitter.com/Y0NeqeHIzw – TV News HQ (@TVNewsHQ) 24 avril 2021

Pete Hegseth a soulevé le grand point que si le président Donald Trump ou le vice-président Mike Pence avaient mis un tel livre sur eux-mêmes dans un kit de bienvenue, comment les médias libéraux auraient fondu. Nous parlerions déjà de destitution, selon toute vraisemblance.

Mais sérieusement, que se passe-t-il ici? Premièrement, pourquoi ces enfants reçoivent-ils ce livre, qu’ils ne pourraient probablement pas lire parce qu’ils ne connaissent pas l’anglais? Et qui paie pour cela? L’argent des contribuables est-il versé à Harris pour offrir ce livre aux enfants? Harris en profite-t-il?

Selon Fox News, la Maison Blanche prétend maintenant que Harris «n’était pas au courant» du livre figurant dans les packs de bienvenue. Le Département de la santé et des services sociaux n’a pas pu être joint pour savoir qui achète les livres pour les enfants. Le livre se vend sur Amazon pour 11,85 $.

En quoi cela ne viole-t-il pas la réglementation fédérale en matière d’éthique? https://t.co/b0H0fBSIZK – Matthew Betley 🇺🇸 (@MatthewBetley) 24 avril 2021

Combien d’argent des contribuables est dépensé pour distribuer des exemplaires du livre de Kamala dans les établissements pour migrants qu’elle refuse de visiter? Https: //t.co/pa6NPCtUQL – GOP (@GOP) 24 avril 2021

Mieux encore, ils ont probablement été vendus deux fois. D’abord être «vendu» et s’asseoir dans un entrepôt pour gonfler les chiffres, puis transmis aux enfants qui ne savent pas le lire. Quelle affaire! – Max (@AlypiusMaximus) 24 avril 2021

Cela semble certainement inapproprié, et beaucoup se demandent ce qui se passe ici.