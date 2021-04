Kamala… Personne d’autre ne rit! – Nouvelles quotidiennes conservatrices ⋆ .

Il est à propos que ce poste tombe le 1er avril mais malheureusement ce n’est pas une blague du poisson d’avril… .Kamala Harris est notre vice-présidente. Même Dan Quayle et Al Gore étaient plus présidentiels que notre première femme de couleur vice-présidente. Mais ce qualificatif, une femme de couleur, était le seul impératif dans la sélection d’un colistier pour Joe Biden. Nous avons eu ce que nous méritions. Joe Biden a caché sa décadence mentale pendant des mois alors qu’il s’accroupissait dans son sous-sol et que le candidat au poste de vice-président symbolique venait de l’accompagner à la Maison Blanche. Plus de 80 millions d’électeurs, certains d’entre eux légitimes et vivants, ont été escroqués. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un ami se vanter d’avoir voté pour Joe Biden? Il y a un cas énorme de remords de l’acheteur et un sentiment d’impuissance car nous sommes coincés avec l’étrange duo pour les quatre prochaines années. Nous devons simplement minimiser les dommages qu’ils essaient d’infliger à la population.

Cela a été douloureux et inconfortable de regarder Kamala Harris au cours des derniers mois. Elle est présente à presque tous les événements publics de Biden, apparaissant à l’arrière-plan vêtue de son tailleur-pantalon noir et de son masque noir, aussi étrange que la faucheuse. Je ne sais pas quel est son but car elle parle rarement. Il semble qu’elle soit simplement là comme releveuse dans l’enclos des releveurs… .déjà au cas où le démarreur, dans ce cas, notre président, tomberait en panne d’essence. Elle n’était pas avec Joe à Pittsburg aujourd’hui et peut-être qu’elle aurait dû l’être. Il était extrêmement évident qu’il était à court d’essence alors qu’il se repliait. Il perdait sa place, sa concentration avait disparu et son tempo et son rythme étaient définitivement décalés d’un temps ou deux. Si Kamala était là, elle n’avait peut-être rien à ajouter, mais son rire aurait pu recentrer le public que Joe avait endormi.

Parlons donc de Kamala et en particulier de son rire idiot incontrôlable. Qu’est-ce que ça signifie. Peu importe le sujet, elle peut transformer n’importe quoi en une piste de rire. Quelques situations évidentes. Elle apparaissait en Floride, un État qui a étudié la façon de se remettre rapidement d’une pandémie en n’écoutant pas le gouvernement fédéral et en utilisant le bon sens à la place. En descendant de son avion, elle a eu l’audace de proclamer: «Bonjour la Floride, l’aide est là». Sérieusement? Pouvez-vous être plus sourd? Non vous ne pouvez pas. Elle a répondu à quelques questions du pool de presse et l’une d’entre elles était de savoir si elle allait visiter la frontière sud pour voir la crise par elle-même. Elle est entrée dans son rire le plus prononcé et a dit oui, mais pas aujourd’hui! Cela doit être l’une des punchlines les plus drôles de tous les temps. Pas étonnant qu’elle ne puisse pas arrêter de rire. Désolé, ce n’était pas drôle. La question était légitime et sa réponse était amateur. Elle ou Biden doivent encore se rendre à l’épicentre de la crise qu’ils ont créée. Un désastre sur un coup de stylo. Une telle puissance.

L’instance suivante s’est produite jeudi dernier alors qu’elle était à un arrêt de campagne. Elle parlait de la difficulté que les parents ont rencontrée dans l’enseignement à la maison de leurs enfants au cours de la dernière année. Elle a commencé à rire si fort qu’elle n’a pas pu sortir ses mots. Tout d’abord, elle était à un endroit de la campagne sans prendre le temps de se rendre à la frontière, mais ensuite le point clé de rire d’une situation qui a bouleversé la vie des parents pour faire le travail que les enseignants auraient dû faire et qui a remis nos enfants en arrière. de tant de façons qui ne peuvent être mesurées. Pour beaucoup, vous ne pouvez pas être plus sérieux que lorsqu’il s’agit de leurs enfants et notre vice-président le traite comme l’ouverture de SNL. Immature, insensible, ignorant… tout ce que l’on peut attendre de la femme qui est à un souffle du Bureau Ovale. Kamala en rira peut-être mais cela nous effraie foutrement le reste d’entre nous… désolé, pas drôle.

Lien source