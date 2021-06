Comme nous l’avons signalé plus tôt, le rapport sur l’emploi de mai est sorti aujourd’hui et il n’était pas bon.

Comme je l’avais prédit plus tôt cette semaine, les signes étaient que ce n’était pas ce sur quoi Joe Biden devait se tenir pour dire qu’il poursuivait la bonne approche. Cette prédiction était correcte. Il s’est avéré qu’il y avait 111 000 emplois de moins que ce que les gens de Biden avaient prédit, même lorsqu’ils essayaient d’être conservateurs après l’horrible échec des prévisions en avril. Ce ne sont pas vraiment de « nouveaux » emplois, mais des gens qui reviennent travailler après la pandémie alors que nous étions en baisse de millions. Donc, dans le contexte de la pandémie, ce nombre est en effet un nombre anémique. Au mieux, on pourrait dire que ce n’était pas le désastre qu’était le rapport sur l’emploi d’avril.

RUPTURE: Les gains d’emplois ont de nouveau été décevants en mai, les 559 000 étant bien en deçà des 670 000 estimés. https://t.co/B0sao4BPOQ – Axios (@axios) 4 juin 2021

Mais devinez qui s’attribuait le « crédit » pour le rapport flasque ? Kamala Harris.

Rapport sur l’emploi du jour :

-559k emplois ajoutés en mai

-Un record de 2 millions d’emplois créés au cours de nos 4 premiers mois

-Taux de chômage le plus bas depuis le début de la COVID

– Baisse la plus rapide du chômage de longue durée en une décennie Nous réalisons des progrès historiques pour les travailleurs, les petites entreprises et notre économie. – Vice-président Kamala Harris (@VP) 4 juin 2021

Maintenant, tout d’abord, cela n’avait rien à voir avec ce qu’ils faisaient. En effet, ils rendent la reprise plus lente et plus dure en prolongeant les allocations de chômage, de sorte que les gens mettent plus de temps à retourner au travail. De plus, ils ont joué au foot avec les syndicats d’enseignants qui ont retardé la réouverture des écoles et l’enseignement en personne, empêchant ainsi certains parents de retourner sur le marché du travail. Ainsi, non seulement ils ne méritent pas de crédit, mais ils méritent d’être critiqués pour avoir ralenti la reprise.

Donc non, le retour au travail de certains des millions de personnes n’est pas exactement la «création» de 2 millions de «nouveaux» emplois. De plus, le nombre de chômeurs a en fait augmenté le mois dernier, alors elle va essayer de s’attribuer le mérite du fait que c’est une baisse plus importante maintenant ? Encore une fois, ce n’est pas une situation normale à cause de la pandémie. Mais la vraie baisse du chômage est venue du président Donald Trump.

Rien de tel qu’une image pour montrer un peu de réalité à Kamala. Voici l’image des taux de chômage du Bureau of Labor Statistics entre mai 2019 et mai 2021.

Taux de chômage BLS : pic.twitter.com/UtUy9WX5Qa – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 4 juin 2021

Alors, quand elle parle de la « plus grosse goutte », elle lui tourne la tête. Qui a été président d’avril 2020 à janvier 2021 ? Vous pouvez voir que c’est sous Trump que la plupart des emplois touchés par la pandémie sont revenus. Remarquez également comment les chiffres commencent en grande partie à se stabiliser et à ne pas baisser autant après l’entrée en fonction de Biden.

Mais c’est tout ce qu’elle et l’équipe Biden ont fait jusqu’à présent – ​​tourner, tourner, tourner.