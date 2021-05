Kamala tient la liste des journalistes qui ne respectent pas ses expériences de vie ⋆ .

Andrew Stiles de The Washington Free Beacon rapporte:

La vice-présidente Kamala Harris tient une liste de journalistes et d’autres types politiques qui pourraient être racistes, selon un profil publié lundi dans l’Atlantique. [Note: The Atlantic article doesn’t explicitly mention racism.] «La vice-présidente et son équipe ont tendance à renvoyer les journalistes. Essayer de lui faire répondre quelques questions après les événements est considéré comme un acte d’agression espiègle », écrit Edward-Isaac Dovere. “Et Harris elle-même suit les acteurs politiques et les journalistes qui, selon elle, ne la comprennent pas ou n’apprécient pas pleinement son expérience de vie. ». . . . Selon les reportages de Dovere, Harris surveille judicieusement les mots que les journalistes utilisent pour la décrire. «Elle n’aime pas particulièrement le mot prudent, et les assistants recherchent également des synonymes», écrit-il. «Attention, gardé et hésitant ne va pas bien.» Antonymes aussi, apparemment. Au cours de la campagne 2020, les journalistes et autres libs ont sonné l’alarme sur le mot «ambitieux». Cela était particulièrement vrai à la suite d’informations selon lesquelles certains assistants du candidat de l’époque, Joe Biden, pensaient que Harris était trop ambitieux pour être son candidat à la vice-présidence; Biden «ne voulait pas être éclipsé». La représentante Karen Bass (D., Californie) aurait été considérée parce que, contrairement à Harris, elle n’avait aucun intérêt à se présenter à la présidence à l’avenir. [Note: The information in this paragraph is from a different article in The Atlantic about Harris]

(Je souligne)

Semblant convoiter une place sur la liste des ennemis de Harris, Styles continue:

[T]e profil atlantique n’inspire pas confiance dans la capacité de Harris à réaliser son ambition présidentielle. La mort de Biden pourrait être la seule chose qui pourrait la propulser à la Maison Blanche, compte tenu de ses capacités politiques décevantes. Elle a déjà essayé de se présenter à la présidence en 2020 et sa campagne a éclaté devant le caucus de l’Iowa.

Stiles a raison. L’expérience de vie d’Harris en tant que candidat à la présidentielle a peu de chose à respecter. Et peut-être pas grand-chose à propos de sa vice-présidence à ce jour non plus:

Certains collaborateurs ont été «surpris du travail qu’il reste à faire» lorsqu’il s’agit d’éduquer Harris sur les questions de politique. Même les journalistes sont fatigués de la tendance du VP à «se retirer derrière les points de discussion et les platitudes en public». Dovere écrit que, parfois, Harris «se révèle si inintéressant que les producteurs de télévision ont commencé à se demander s’il valait la peine de dépenser des milliers de dollars pour envoyer des gens en voyage avec elle, compte tenu du peu de matériel utilisable qu’ils en retirent.

Stiles invoque alors le redoutable «mot C» (non, pas celui-là):

À bien des égards, Harris est simplement une version non blanche d’Hillary Clinton. Les deux femmes sont possédées par une ambition impitoyable, mais n’ont pas les compétences nécessaires pour réussir en politique au niveau national. Ils sont plus à l’aise lorsqu’ils régurgitent des points de discussion et des platitudes. Objectivement parlant, ils partagent le talent du rire troublant et ont lancé leur carrière politique en fréquentant des hommes puissants. L’obsession de Harris à suivre les politiciens et les journalistes qui «ne la comprennent pas pleinement ou n’apprécient pas pleinement son expérience de vie» peut sembler étrange, mais ce n’est pas nouveau. Hillary a fait la même chose mais n’a jamais eu la chance de se venger. Hélas, Harris non plus, selon toute vraisemblance.

(Je souligne)

Personnellement, je respecte l’expérience de vie de la plupart des gens, en particulier ceux qui réussissent. Cependant, je respecte moins leurs expériences si (1) ce sont des pleurnichards qui insistent pour être respectés et (2) ils doivent leur succès en partie à une liaison avec un homme marié.

Kamala Harris, j’en ai peur, répond aux deux descriptions.