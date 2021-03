Kamaru Usman a formé Francis Ngannou pour Stipe Miocic à l’UFC 260 et affirme que The Predator est «  l’un des hommes les plus effrayants de la planète à ce jour  »

Ce samedi à l’UFC 260, Francis Ngannou obtient sa deuxième chance au titre des poids lourds de l’UFC et à Stipe Miocic.

La première fois à l’UFC 220, Miocic a pu utiliser son jeu au sol et a porté Ngannou au corps à corps.

Francis Ngannou est l’un des poids lourds les plus redoutables du sport

Si ça avait été une simple affaire de stand-up, il n’y a pratiquement personne au monde qui puisse vivre avec Ngannou.

Mais Miocic était intelligent et on pourrait penser qu’il devra exécuter un plan de jeu similaire cette fois-ci s’il veut conserver son titre.

Ngannou le laissera-t-il, cependant?

Lors de leur premier combat, il était presque impuissant à résister au travail de Miocic, mais il a maintenant employé le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman – le meilleur grappin non nommé Khaib Nurmagomedov dans la mémoire récente de l’UFC – pour être dans son coin et le préparer.

Kamaru Usman s’entraîne avec et va coincer Francis Ngannou

Avec des progrès massifs sûrement réalisés dans son jeu au sol, Ngannou est maintenant une toute autre perspective effrayante.

Expliquant à BT Sport, Ngannou a admis que l’aide d’Usman était principalement pour sa lutte.

«Kamaru Usman va être dans mon coin pour ce combat. C’est donc bien d’avoir ici pour m’aider avec des trucs pour le combat », a-t-il déclaré.

«À ce stade, nous avons besoin de tout. En gros, il va être dans mon coin et c’est bien pour lui de s’entraîner comme, où je suis, puis d’apporter ses propres atouts au jeu.

«C’est un très grand moment avant le combat, c’est donc très important de le mettre dans mon coin pour m’aider dans ma lutte, ce qui est génial. C’est bon! »

Usman et Israel Adesanya sont deux champions nés en Afrique à l’UFC, ce dernier tenant la sangle des poids moyens.

Ngannou, du Cameroun, peut faire trois champions d’Afrique actuels à l’UFC serait un moment monumental pour le continent en MMA.

Usman pense qu’aider Ngannou avec son état d’esprit est la moitié de la bataille.

«Pour moi, être dans son coin, pouvoir lui donner cette idée, c’est lui faire savoir qu’il est normal qu’il soit génial», a déclaré Usman à DAZN News.

«C’est bien pour quelqu’un qui vient des humbles débuts dont il vient, c’est bien pour lui d’être champion – c’est faisable.»

Israel Adesanya et Kamaru Usman sont des champions africains de l’UFC, Ngannou peut les rejoindre

Alors, comment Ngannou sort-il et gagne à l’UFC 260 contre, sans doute, le plus grand champion des poids lourds de l’histoire de l’UFC?

« Je pense qu’il doit être détendu », a déclaré Usman.

«Nous nous mettons tellement de pression parce que nous comprenons ce que nous faisons en tant que champion et d’où nous venons, nous comprenons cela et c’est beaucoup de pression à mettre sur vous-même et je pense qu’il a juste besoin de se détendre.

«S’il est capable de se détendre, je veux dire que nous regardons l’un des hommes les plus effrayants de la planète, à ce jour. Donc, s’il est capable de se détendre, je pense qu’il choquera beaucoup de gens avec ses compétences nouvellement acquises.

Ngannou a un pouvoir KO effrayant et effrayant