Kamaru Usman a frappé Colby Covington si fort qu’il a cassé la mâchoire de son rival de l’UFC, mais Chaos nie que cela se soit produit alors que les rivaux se préparent pour le titre des poids mi-moyens à l’UFC 268

Kamaru Usman défend sa ceinture des poids welters samedi et c’est un ennemi familier contre lequel il est confronté au Madison Square Garden.

Colby Covington voudra se venger à l’UFC 268, en particulier pour la frappe qui lui a cassé la mâchoire lors de leur premier combat, en 2019 – ou l’a-t-il fait ?

Usman a frappé Covington si fort qu’il a brisé la mâchoire de son adversaire, bien que cela soit nié par le challenger

Une radiographie montre l’étendue des dommages que vous pouvez vous attendre à recevoir lors du partage de l’octogone avec Usman

« Ce n’était certainement pas cassé », a déclaré Covington à ESPN pendant la semaine de combat.

« Il a réussi un coup net, c’était un bon coup, mais ce n’était pas une mâchoire cassée… Je suis plus fort que n’importe qui, je peux tout endurer. »

Usman a cependant fait ce petit ménage.

« Ce que vous vouliez dire, c’est… » Je me sentais faible « », a-t-il écrit dans un commentaire sur Instagram. « Je voulais une issue, je savais que j’allais me faire encore plus foutre alors je voulais que mes entraîneurs arrêtent le combat et me sauvent la vie. »

Le duo s’est battu à l’UFC 245 – sept mois après qu’Usman a remporté le titre des poids welters aux dépens de Tyron Woodley et dans l’accumulation, Covington avait été son moi fort et impétueux et, indépendamment du fait que la mâchoire ait été cassée, finalement son ego a écrit un chèque que son corps n’a pas pu encaisser.

Bien qu’il ne soit pas célèbre en tant qu’attaquant, Usman a frappé la mâchoire de son adversaire au troisième tour avant sa victoire par TKO au cinquième et dernier tour. C’était un combat que les juges avaient marqué de manière très égale jusqu’à ce dernier tour.

Usman a tendance à laisser ses adversaires blessés.

Lorsqu’il a défendu sa ceinture contre Gilbert Burns en février, l’homme battu était tellement submergé par l’émotion de sa chance manquée de titre qu’il a commencé à pleurer dans l’octogone.

Ancien partenaire d’entraînement d’Usman, le champion a attendu patiemment avant d’embrasser son collègue battu.

Quoi qu’il arrive samedi, Covington sait certainement qu’Usman a du punch.

Covington a dirigé Usman aussi près que quiconque lors de leur rencontre à l’UFC 245 et a fait preuve d’une ténacité inégalée par beaucoup pour continuer jusqu’à la fin

Le champion lui a fait très mal, mais pas autant que tout le monde le pense

Usman a déjà défendu sa ceinture contre Covington et a également relevé les défis de Jorge Masvidal – deux fois – et Gilbert Burns

Burns n’a pas pu cacher sa déception face à sa défaite contre Usman