Kamaru Usman a frappé Colby Covington si fort qu’il a cassé la mâchoire de son rival UFC puis a fait pleurer Gilbert Burns et maintenant il fait à nouveau face à Jorge Masvidal

Jorge Masvidal a une autre chance de se battre pour le titre des poids welters UFC de Kamaru Usman.

Cette fois, cependant, Gamebred a eu un camp d’entraînement complet derrière lui après avoir combattu à Fight Island l’année dernière avec un préavis de six jours.

Jorge Masvidal a passé 25 minutes avec Kamaru Usman avec un préavis de six jours et a la chance de le reprendre

Zuffa LLC

Usman a de nouveau défendu sa ceinture avec succès lorsqu’il a combattu Burns en février

Usman est invaincu à l’UFC et a défendu avec succès son titre à trois reprises – contre Colby Covington, Masvidal et Gilbert Burns.

Et Covington sait certainement qu’Usman a du punch.

Le duo s’est battu à l’UFC 245 en 2019 – sept mois après avoir remporté l’or des poids welters aux frais de Tyron Woodley et dans l’accumulation, Covington avait été son auto bruyant et impétueux et finalement son ego a écrit un chèque que son corps ne pouvait pas encaisser.

Usman a frappé Covington si fort qu’il a brisé la mâchoire de son adversaire

La radiographie a montré l’étendue des dégâts subis lorsque vous partagez l’octogone avec Usman

Bien qu’il ne soit pas célèbre en tant qu’attaquant, Usman a cassé la mâchoire de son adversaire au troisième tour avant sa victoire TKO au cinquième et dernier tour. C’était un combat que les juges avaient marqué de manière très uniforme jusqu’à ce dernier tour.

Covington a ensuite affirmé que son adversaire avait simulé une blessure pour se reposer pendant le combat et a critiqué l’arrêt malgré l’état de sa mâchoire.

Il a déclaré à BT Sport: «En entrant dans le combat, je dois être intelligent avec qui je choisis mon arbitre, vous savez que Marc Goddard m’a complètement foutu, mec.

«Je lui ai donné un coup de pied dans le foie et il est sur le point de se plier comme une chaise de jardin et d’arrêter le combat et de finir mais ‘ohhh mes noix’.

«Il a simulé le coup d’écrou. Sur la rediffusion, cela montrait clairement que c’était clairement dans son foie. Ses organes lui faisaient mal et il voulait juste une pause de cinq minutes et c’est ce qu’il a eu.

Usman a tendance à laisser ses adversaires se sentir blessés.

Quand il a défendu sa ceinture contre Burns en février, il était tellement submergé par l’émotion de sa chance de titre manquée qu’il a commencé à pleurer dans l’octogone.

Ancien partenaire d’entraînement d’Usman, le champion a attendu patiemment avant d’embrasser son collègue battu.

Masvidal, cependant, l’a dirigé d’un peu plus près et a simplement averti Usman à la fin: «Nous allons le faire revenir. C’était moi pendant six jours.

Burns n’a pas pu cacher sa déception face à sa perte contre Usman

Burns attendait depuis longtemps pour occuper son poste de challenger au titre