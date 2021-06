Kamaru Usman dit “c’est difficile d’être Conor McGregor” et pense que la star de l’UFC mène une “vie difficile”

in

Conor McGregor n’est pas seulement une star du MMA, c’est un nom connu dans le monde entier.

Sa célébrité au box-office est sans précédent à l’UFC et personne n’est même proche.

Esther Lin/Showtime

McGregor devrait affronter à nouveau Dustin Poirier le 10 juillet, mais n’a pas exclu un retour en boxe à l’avenir

Il a également réalisé beaucoup de choses à l’intérieur de l’octogone en devenant le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC et détient le record du KO le plus rapide dans un combat pour le titre.

Mais la vie n’est pas facile quand on est au sommet. Tout ce que fait l’Irlandais est scruté au plus haut degré et chaque fois qu’il vacille, beaucoup se délectent de son malheur.

Il a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière de MMA contre Dustin Poirier en janvier à l’UFC 257 et bien qu’il ait perdu cette bataille, il cherche à gagner la guerre avec leur troisième rencontre à l’UFC 264 le 10 juillet.

À l’avenir, McGregor a suggéré qu’il aimerait également se battre pour le titre des poids mi-moyens et le détenteur actuel de cette ceinture est l’un des grands livres pour livre d’aujourd’hui, Kamaru Usman.

Zuffa SARL

Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters de l’UFC

Bien qu’Usman ait déjà été impliqué dans une guerre des mots avec McGregor, s’exprimant sur le podcast True Geordie, il a expliqué qu’il comprenait à quel point les choses étaient difficiles pour The Notorious.

“Mon père disait toujours : ‘Tout le monde aime la chaise, mais pendant qu’ils la président, ils ne peuvent pas bouger'”, a déclaré Usman.

« C’est exactement ce que ressent Conor et je le sais – c’est difficile. Je sais que c’est dur d’être Conor, je sais que c’est dur. Je suis un champion et je sais à quel point c’est difficile d’être le champion maintenant.

“Je ne peux pas imaginer ce que Conor traverse, cela doit être difficile parce que vous ne pouvez rien faire – les gens ont hâte de bouger parce que maintenant les gens attendent juste de vous le frotter au visage.”

McGregor a été confronté à des allégations selon lesquelles il a dépassé son apogée. Il a également été accusé d’avoir « perdu l’avantage » qui a fait de lui une star électrique lors de son ascension à l’UFC.

Certains fans pensent que l’argent a rendu McGregor complaisant, mais Usman dit que cela ne fera que réconforter McGregor.

McGregor [right] a taquiné la poursuite d’Usman [left]

“Bien sûr, vous avez l’argent, vous avez tout cela, vous avez tout cela, mais frère, vous avez été mis KO lors de votre dernier combat”, a poursuivi Usman.

« Et puis vous avez [won] un dans vos quatre ou cinq derniers combats, quelque chose comme ça – les gens ont hâte de vous jeter ça à la figure.

“Alors oui, c’est une vie difficile à mener”, a conclu Usman.

McGregor a une chance de revenir sur la bonne voie le mois prochain et qui sait, s’il remporte la victoire, il jettera peut-être son dévolu sur Usman dans le but de marquer à nouveau l’histoire en tant que premier champion des trois poids de l’histoire de l’UFC.