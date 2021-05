Kamaru Usman dit que Conor McGregor “ à grande gueule ” n’est rien d’autre qu’un “ combattant régulier ” et veut “ discipliner ” Jake Paul

Kamaru Usman est devenu l’un des champions les plus dominants de l’UFC de mémoire récente.

Il est sur le point d’éliminer les meilleurs prétendants de la division des poids welters et il est passé d’un grappler difficile à battre à un danger tout autour.

Usman a éliminé Masvidal pour conserver son titre de poids welter à l’UFC 261

Récemment, Conor McGregor a suggéré qu’il aimerait se battre pour le titre des poids welters à un moment donné et devenir le premier champion de la division des trois poids de l’histoire de l’UFC.

Pour ce faire, il devrait battre le formidable Usman, un homme qui est numéro deux sur la liste livre pour livre de l’UFC et actuellement sur une séquence de 14 victoires dans la division des poids welters, le plus grand jamais à 170 livres.

McGregor représente un titan de l’industrie. Une sensation au box-office qui a été le premier homme à devenir un double champion de l’UFC, mais Usman ne pense pas qu’il est l’homme qu’il était.

“Loudmouth”, a déclaré Usman lorsqu’on lui a demandé ses réflexions sur McGregor par ESPN. «Il parle plus maintenant qu’il ne se bat. S’il veut me battre, il sait où me trouver, nous pouvons faire en sorte que ce combat se produise.

Conor McGregor [right] a jeté son dévolu sur Kamaru Usman [left]

«’En ce moment, il est plus une grande gueule. C’est un gars qui peut concourir mais il n’est pas le champion, Conor McGregor, il n’est pas le double champion. Il n’est plus ce type.

“C’est juste un gars qui est à l’UFC … s’il n’était pas Conor et n’a pas fait les choses qu’il a faites, il serait juste un combattant régulier”, a ajouté Usman.

“C’est juste un combattant régulier avec beaucoup d’argent, beaucoup de battage médiatique et beaucoup de reconnaissance.”

«Le vieux Conor, le Conor affamé, c’était le combattant que les combattants respectaient. Maintenant, non pas que nous ne le respections pas du tout – c’est un combattant de l’UFC – mais c’est juste un combattant régulier. ”

Jake Paul est un autre homme à entrer récemment dans le radar d’Usman. Le YouTuber devenu boxeur professionnel a pris l’habitude d’appeler les stars de l’UFC après sa victoire sur Ben Askren, mais il a peut-être mordu plus qu’il ne peut mâcher avec le cauchemar nigérian.

Kamaru Usman veut discipliner Jake Paul

«Je ne me soucie pas nécessairement du combat, mais quand vous voyez… il y a beaucoup de travail que j’ai mis dans mon sport pour me mettre dans la position où je suis et puis vous voyez ces gars dire ‘Je veux défier ce gars , ce gars «c’est irrespectueux», a-t-il dit à propos de Paul.

«Je veux sortir et lui envoyer un message clair et une punition sévère. Je pense que le chèque devrait contenir huit zéros!

«Je n’avais pas fait attention avant, c’était juste un gars ordinaire qui tenait la bouche, mais une fois qu’il a fait les commentaires qu’il a faits à propos de DC, DC n’est pas seulement l’un des gars les plus respectés dans le sport, il est aussi un bon ami proche. . Une fois, j’ai vu ces commentaires que lorsque j’ai pris note.

«Si je suis en mesure de donner une leçon à ces gars, alors absolument. Parce qu’ils sont à peu près de mon poids, s’ils voulaient se battre, je serais le gars qu’ils devraient se battre. son frère se bat contre Floyd mais ce combat n’a pas de sens parce que Floyd cède près de 50 livres à ces gars.

“Je suis leur poids, je suis le gars sur lequel ils doivent s’attaquer, je suis le gars pour discipliner ces gars-là et si cela a du sens, nous le ferons bien sûr, mais il faudra beaucoup de zéros.”

Kamaru Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters de l’UFC