Kamaru Usman ferme Conor McGregor avec un tweet après qu’un Irlandais a déclaré qu’il voulait vaincre le champion des poids welters de l’UFC

Kamaru Usman a fait valoir un point en éliminant Jorge Masvidal à l’UFC 261.

Bien que le cauchemar nigérian soit réputé pour son combat, il a remporté ses deux derniers concours avec des KO étonnants après la première rencontre avec Masvidal qui était légèrement décevante compte tenu de la quantité de lutte qui s’est déroulée.

GETTY

Jorge Masvidal était sorti dès le débarquement d’Usman

Après qu’Usman ait arrêté Masvidal au deuxième tour de l’événement principal de l’UFC 261, Conor McGregor a pesé avec ses pensées.

«Usman copie même mes clichés maintenant», a tweeté McGregor. «Dois-je combattre ce type à un moment donné? Je pense que oui. Je ne peux pas copier mes mots et mes clichés et ne pas en avoir une claque. J’aime 170. C’est à moi bientôt.

Usman a riposté et a réduit peut-être le créateur de mots le plus meurtrier de l’histoire du MMA avec un seul tweet.

Conor McGregor a été le premier champion simultané à deux poids de l’histoire de l’UFC

«Sauf quand je te touche à 170 ans, ils sortent. Ils ne sortent même plus à 155 pour vous. Je finis les gens. Vous avez terminé », a tweeté Usman en référence à la défaite de McGregor face à Dustin Poirier en janvier.

“Détendez-vous là, anthrax,” répondit McGregor. «Espèce de grande vérole dorsale tachetée. Tu étais au bord du ring la dernière fois que je me suis battu à 170 ans. 40 secondes suffisent. Pourquoi avez-vous reporté le combat de Burns? Quelle était la raison, qui n’a jamais été donnée au public, pourquoi ce combat déjà signé a ensuite été reporté?

«Jamais de tout mon temps dans cette entreprise, qui est bien avant tous ces putains de clochards, je n’ai jamais vu un combat signé être reporté sans aucune raison. Ainsi, ledit combattant peut se remettre de «blessures non divulguées». Excusez-moi quoi? Le combat est signé / scellé / tix vendu.

«F *** ces têtes de jus de toute façon, je ne donne pas de bollox. Je l’appelle juste comme ça. J’ai les plus grosses balles d’Irlande avec deux marteaux en bloc attachés à mes coudes. Envoyez-moi et je ferai éclater ce gros bouton. Obtenez 3 ceintures pour aller avec mes 3 virgules », a conclu McGregor.

Conor McGregor [right] a jeté son dévolu sur Kamaru Usman [left]

Usman a terminé leurs va-et-vient en insistant sur le fait qu’il avait offert de combattre McGregor l’année dernière.

«Je vous ai offert le combat et vous avez disparu. Restons humble jeune homme. J’ai déjà pris ta fierté. Ne me fais pas prendre ton whisky aussi.

McGregor prendra du recul dans l’octogone le 10 juillet à l’UFC 264 pour venger sa défaite contre Poirier et s’imposer dans leur série de trois combats.

Si l’Irlandais sortait victorieux, il serait alors de retour sur la bonne voie pour affronter le vainqueur de Michael Chandler et Charles Oliviera pour la ceinture des poids légers.

Cependant, McGregor a longtemps insisté sur le fait qu’il aimerait revenir à 170 lb, ce qui est plus proche du poids auquel il se promène, et défier Usman de devenir le tout premier champion à trois poids de l’histoire de l’UFC semble attrayant pour Dana. Blanc.

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 26 avril 2021