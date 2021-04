Kamaru Usman met KO Jorge Masvidal à froid avec un coup de poing, laissant Gamebred demander “ ce qui s’est passé? ”

Kamaru Usman a éliminé Jorge Masvidal au deuxième tour pour véritablement revendiquer l’un des grands champions des poids welters de l’UFC.

Masvidal a pris le combat avec un préavis de six jours à l’UFC 251 et a parcouru la distance, mais cette fois-ci, les deux hommes profitant de camps de combat complets, Usman a dévasté Masvidal.

Kamaru Usman et Jorge Masvidal avaient une rivalité intense

Étant donné que le cauchemar nigérian est réputé pour sa lutte, il a maintenant deux KO sensationnels d’affilée et il devient le combattant complet.

Usman a ouvert le combat avec quelques fantastiques crochets droits, mais Masvidal semblait les apprécier, presque. Street Jesus cherchait beaucoup de coups de pied dans les jambes – étonnamment après ce que nous avions vu sur cette carte UFC 261 – mais il ne fallut pas longtemps avant qu’Usman décroche son premier retrait.

Kamaru Usman a endormi Jorge Masvidal

Masvidal s’est bien battu pour se remettre sur pied, mais a dû manger quelques grosses lignes droites d’Usman après l’avoir fait. De la même manière que Masvidal a assommé Darren Till, il a frappé un combo en cours d’exécution sur Usman qui s’est terminé avec un genou levé et cela a visiblement secoué le champion.

Le deuxième tour a commencé avec Masvidal revenant aux coups de pied de jambe et Usman lui a flashé avec un crochet droit. Masvidal sourit, mais Usman décrocha ensuite un énorme droit en pronation qui mit Masvidal à l’écart.

Masvidal demandait à son coin “ce qui s’est passé” selon Joe Rogan. Le coup qui a soudainement et les coups de poing qui ont suivi ont conclu l’affaire.

Après le combat, Masvidal et Usman se sont embrassés et le couple a pu être entendu dire «respect». Personne n’a jamais assommé Usman auparavant, mais Usman est devenu le premier et l’a fait avec insistance.

Usman n’a plus que deux victoires derrière le record d’Anderson Silva pour la plus longue séquence de victoires à l’UFC. Il a déclaré qu’après le combat, il était le meilleur combattant livre pour livre au monde en ce moment et c’est difficile à nier compte tenu de ses antécédents.

Masvidal dit que ça fait mal d’être assommé pour la première fois en 50 combats, mais Usman l’a battu juste et carré.

Jorge Masvidal était sorti dès le débarquement d’Usman

Voici le coin de Jorge Masvidal pour lui expliquer ce qui s’est passé