Kamaru Usman met KO Jorge Masvidal pour conserver le titre ⋆ .

Le premier événement de l’UFC avec une foule complète en interne a été un succès retentissant, grâce aux trois combattants qui ont quitté Jacksonville, en Floride, avec une médaille d’or au championnat.

En chargeant avec une lourde droite droite, Kamaru Usman a écrasé Jorge Masvidal au deuxième tour de leur match revanche pour le titre des poids welters dans la tête d’affiche de l’UFC 261 samedi soir au VyStar Veterans Memorial Arena. La victoire par élimination directe est survenue à 1:02 du cadre.

Usman (19-1, 10 finitions) est devenu le premier homme à terminer Masvidal (35-15, 18 finitions) avec des grèves au cours des 18 ans de carrière du challenger en MMA.

«Il m’a fait aller à l’atelier et j’ai dû affûter mes outils et venir ici et faire une performance comme celle-là», a déclaré Usman dans l’octogone après la victoire, sa quatrième défense de titre consécutive et sa 18e victoire consécutive au général. . «J’ai dit à tout le monde que je m’améliorais encore. Je vais toujours mieux. “

Une main droite d’Usman a traversé une minute dans le combat pour marquer tôt. À mi-parcours, le champion a obtenu un retrait au centre de la cage, marquant avec un gros coude, mais prenant également quelques tirs de Masvidal travaillant sur son dos. Une fois de nouveau debout, Usman a bien marqué avec ses mains, mais Masvidal a commencé à trouver un vrai succès tardivement.

Le deuxième tour a à peine commencé avant Usman, dont les frappes ont été efficaces, sinon toujours aussi techniquement, samedi, connectées sur une droite parfaite qui a fait voler la sueur de la tête de Masvidal.

«L’entraîneur n’arrêtait pas de me crier dessus: ‘Hé, restez avec les fondamentaux. Restez avec les fondamentaux, et c’est tout. » Dit Usman.

Les deux autres combats pour le titre, mettant en vedette les deux catégories de poids féminines les plus légères de l’UFC, se sont terminés tôt et avec force.

Dans la co-tête d’affiche, Rose Namajunas a récupéré le titre des poids paille avec un KO au premier tour de Zhang Weili. Namajunas (10-4, sept finitions), qui a perdu son titre il y a deux ans contre Jessica Andrade, a laissé tomber le premier champion UFC de Chine avec un coup de pied haut gauche bien placé. Cela a clairement laissé la championne malgré ses protestations quelques instants plus tard et dans l’octogone lors de l’entretien d’après-combat. La fin est officiellement venue pour Zhang (21-2, 17 finitions) à 1:18 dans le combat.

Avant la victoire des Namajunas, la championne des poids mouches Valentina Shevchenko a poursuivi sa domination à 125 livres avec un coup d’Andrade (21-9, 15 finitions), qui tentait de devenir la deuxième femme de l’UFC à remporter des titres dans deux divisions.

La native du Kirghizistan a puni la challenger brésilienne à la fois sur ses pieds et avec ses prises, ne laissant jamais Andrade commettre une infraction. La fin est survenue dans le deuxième cadre alors que Shevchenko (21-3, 14 arrivées) a plu les coudes d’un crucifix monté avant que le combat ne soit interrompu à 3:19 du tour.

Avant les combats de championnat, Chris Weidman de Long Island a subi une horrible blessure à la jambe lors d’un coup de pied sur Uriah Hall. Le combat a été arrêté, avec le natif de Queens Hall (17-9, 14 finitions) a remporté une victoire TKO à 17 secondes du premier tour. Weidman (15-6, 10 arrivées) a été réalisé de l’octogone sur une civière.

De telles blessures subies par la personne qui donne des coups de pied sont rares en MMA, bien que Weidman soit de l’autre côté de la plus récente de l’UFC. Le 28 décembre 2013, son match revanche pour le titre des poids moyens contre l’ancien champion Anderson Silva a été interrompu lorsque la légende brésilienne s’est fracturée le péroné gauche et le tibia en lui donnant un coup de pied dans la jambe.

Le combat avant a également été arrêté en raison d’une blessure à la jambe, alors qu’Anthony Smith (35-16, 32 arrivées) a décroché un TKO sur Jimmy Crute (12-2, neuf arrivées) après le premier tour pour lancer le pay-per- voir une partie de la carte.