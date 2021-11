Kamaru Usman nomme Colby Covington «le prochain meilleur gars de la division» après la bataille de l’UFC 268

Usman a battu Covington pour la deuxième fois samedi (Photo: .)

Kamaru Usman a nommé Colby Covington « le prochain meilleur gars de la division » après leur combat à l’UFC 268.

« The Nigerian Nightmare » a défendu avec succès son titre des poids welters lors de son match revanche contre l’Américain au Madison Square Garden samedi, scellant une décision unanime pour consolider son statut de meilleur livre pour livre de l’UFC.

Pour la deuxième fois en deux ans, Usman a eu raison de son rival acharné et bien qu’il ne l’aime toujours pas en dehors de l’octogone, admet qu’il y a gagné son respect.

« En tant que compétiteur, je le respecte – c’est le prochain meilleur gars de la division », a déclaré Usman lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 268.

‘Ce gars est dur comme des clous. Il est très, très dur. Soyons honnêtes, (Muhammad) Ali avait besoin d’un (Joe) ou d’un Frazier. Tous ces gars.

Usman ne pense pas à son prochain combat pour le moment (Photo: .)

«Vous pouvez être le grand, mais il y aura toujours le seul gars qui pourra vous pousser. Il est ce gars. Autant de lui en dehors de l’octogone que la plupart des gens n’aiment pas, moi y compris, vous devez le respecter en tant que compétiteur.

Le combattant de Birmingham Leon Edwards pourrait être le prochain en lice pour un tir au titre s’il battait Jorge Masvidal en décembre, mais pour l’instant, Usman ne se soucie pas de savoir qui sera son prochain adversaire.

« J’ai besoin de temps avec ma fille », a déclaré Usman.

«Elle s’est évanouie ce soir (pendant mon combat), donc je ne sais pas. Cela me permet de savoir que je dois lui donner un peu de temps.

« Ce sont des choses spéciales pour moi. Je dois le rendre mémorable pour elle. Je suis parti depuis presque 10 semaines, mais je dois lui laisser un peu de temps. Je ne peux même pas penser à me battre pour le moment.



