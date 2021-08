Kamaru Usman répond à Conor McGregor : “Tais-toi avant…”

Conor McGregor a récemment manifesté son intérêt à affronter Kamaru Usman et Le champion de l’UFC de 170 livres relève le défi de manière menaçante et rappelant aux Irlandais ses défaites (via Twitter).

Kamaru Usman répond à Conor McGregor

Spark qui ?? Tu dois parler de la pipe que tu as fumé. Contrairement à toi, si je vais dire du mal @ U. Maintenant tais-toi avant que j’appelle Poirier ou Khabib ou Diaz pour te finir à nouveau 🤫 #P4P 🤴🏿 https://t.co/2jSlVOkRXM – KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 16 août 2021

– Énorme! J’adore ce disque ! Je me bats pour le titre de 170 livres et je l’allume aussi. Ce serait le KO le plus rapide dans un combat pour le titre UFC (13 secondes). La plupart des renversements dans un combat pour le titre UFC. Plus un autre KO dans un combat pour le titre UFC. 3 combats à la une. 3 KO. 3 nouveaux records. C’est juste là!

Avertissement

– Allumer qui ? Tu dois parler de la pipe que tu as fumé. Contrairement à toi, si je dis du mal de toi, je t’étiqueterai. Maintenant tais-toi avant que j’appelle (Dustin) Poirier ou Khabib (Nurmagomedov) ou (Nate Díaz Diaz pour t’en finir à nouveau.

Il est bien connu que Conor McGregor peut obtenir le combat qu’il veut, mais Il ne semble pas qu’il va affronter Kamaru Usman pour le championnat du monde des poids welters de si tôt. Pas à cause de la blessure mais parce qu’il semble plus concentré sur la division des poids légers et un quatrième combat avec Dustin Poirier.



