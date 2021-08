Kamaru Usman répond à l’affirmation de Conor McGregor sur Twitter concernant le titre des poids mi-moyens en lui disant qu’il demandera à Dustin Poirier, Nate Diaz et Khabib de “vous finir à nouveau”

in

Kamaru Usman n’était pas d’humeur à entretenir la conviction de Conor McGregor qu’il reprendre la compétition et remporter sa couronne des poids welters.

Dans une séance de questions-réponses sur Twitter, on a demandé à l’Irlandais “Qu’est-ce que ça fait d’éveiller des personnes inconscientes dans trois catégories de poids différentes?” McGregor en a profité pour dire qu’il éliminerait Usman.

Instagram @thenotoriousmma

McGregor est sur la piste du retour et voit la gloire à son retour après la guérison de sa blessure

Cela signifierait que McGregor deviendrait un champion des poids plume, des poids légers et des poids welters.

Aucun combattant n’a jamais détenu une ceinture dans trois divisions de poids à l’UFC, mais Usman est un défi de taille à surmonter pour quiconque.

Le cauchemar nigérian est sans doute le meilleur combattant livre pour livre de l’UFC en ce moment et il tenait à le rappeler au monde.

“Vous devez parler de cette pipe que vous avez fumée”, a-t-il tweeté.

« Contrairement à vous, si je vais parler de merde, je vous @. Maintenant tais-toi avant que j’appelle [Dustin] Poirier ou Khabib [Nurmagomedov] ou alors [Nate] Diaz pour vous achever à nouveau », a conclu en se faisant appeler le roi « livre pour livre ».

Usman est l’actuel champion des poids welters et a mis fin à toute idée que McGregor prenne sa ceinture

Usman fait référence aux trois fois où McGregor a été terminé à l’UFC.

Il a été soumis par Diaz lors de leur première rencontre en 2016, puis par Khabib lors de l’émission la plus achetée de l’UFC en 2018 avant de subir deux défaites par élimination directe contre Poirier cette année.

En toute justice, la deuxième défaite est survenue à cause d’une jambe cassée.

Même pendant la pandémie, cependant, Usman est resté actif et a défendu la couronne des poids welters à quatre reprises au cours des deux dernières années, éliminant pour la dernière fois Jorge Masvidal.

.

Usman a éliminé Masvidal pour conserver son titre des poids welters à l’UFC 261

McGregor vise un retour en juillet 2022. Le président de l’UFC, Dana White, a suggéré que The Notorious obtiendrait une quatrième chance à Poirier à son retour, mais The Diamond pourrait même être le champion des poids légers de l’UFC d’ici là alors qu’il affronte le tenant du titre Charles Oliviera Suivant.

Bien que vous ne puissiez jamais compter sur un créateur d’histoire comme McGregor, le joueur de 33 ans n’a remporté qu’une seule victoire au cours des cinq dernières années depuis qu’il est devenu double champion. Cependant, c’était contre Donald Cerrone à 170 livres.

McGregor est une si grande star et une attraction au box-office qu’il peut entrer dans presque tous les combats qu’il veut à l’UFC, mais Usman n’est un bon match pour personne, sans parler de McGregor.

Usman est l’un des grapplers les plus accomplis de l’UFC aujourd’hui, a une puissance brute dans ses mains, qu’il s’agisse de frapper ou de saisir et a un menton de fer. Les grapplers ne sont pas le meilleur coup pour McGregor historiquement, et celui-ci peut aussi vraiment frapper.

Mais combien d’achats à la carte McGregor essaierait-il de devenir un champion des trois poids contre une force redoutable comme Usman ? Ce serait probablement l’idée répandue si McGregor peut faire un retour réussi, mais il a d’abord besoin de la victoire sur Poirier.

Usman et McGregor continuent de s’entourer ces derniers temps