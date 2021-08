Kamaru Usman répond aux commentaires de Conor McGregor

Kamaru Usman n’a pas pris la dernière prédiction de Conor McGregor sous un bon jour si les deux combattants se rencontraient dans l’Octogone.

Dimanche soir, Conor McGregor a organisé une séance de questions-réponses avec ses fans via Twitter et ils lui ont demandé “Qu’est-ce que ça fait de rendre les gens inconscients dans trois catégories de poids différentes ?”

Conor, un ancien champion en deux divisions de l’UFC, a répondu à l’interrogation en disant que s’il se battait pour le titre des poids mi-moyens, il le « terminerait » aussi, faisant évidemment référence au champion en titre Kamaru Usman.

Énorme! J’adore ce disque ! Je me bats pour le titre de 170 livres, je vais le déclencher aussi.

Ce serait le ko le plus rapide du combat pour le titre ufc (13 secondes)

La plupart des renversements dans le combat pour le titre ufc (5)

Et puis un autre KO dans un combat pour le titre ufc.

3 combats pour le titre. 3 ko. 3 nouveaux records.

C’est juste là! https://t.co/80iI59klPN

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 août 2021