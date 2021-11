Kamaru Usman semble avoir à nouveau hospitalisé Colby Covington en tant que « Chaos » vu avec des béquilles à l’UFC 268, ayant subi une fracture de la mâchoire lors de leur premier combat

Colby Covington a de nouveau ressenti la force de Kamaru Usman.

La paire s’est battue pour la première fois à l’UFC 245 il y a près de deux ans, où Usman a cassé la mâchoire de Covington en route vers une victoire TKO au cinquième tour.

GETTY

Tout comme leur premier combat, Usman et Covington sont à nouveau entrés dans une vraie guerre

Covington a semblé avoir la mâchoire cassée par Usman lors de leur premier combat, mais cela est contesté par les poids welters

Cette fois à l’UFC 268, Covington a tenu la distance avec Usman mais le résultat final était le même : une victoire pour le Nigerian Nightmare et une blessure pour Chaos.

Covington a été aperçu après l’événement en train de quitter le Madison Square Garden avec des béquilles. Bien qu’on ne sache pas exactement quelle est sa blessure, l’Américain avançait avec précaution pour le moins.

La mâchoire cassée a été contestée par Covington pas plus tard que cette semaine, tout comme une radiographie qui aurait été la sienne.

« Ce n’était certainement pas cassé », a déclaré Covington à ESPN. « Il a réussi une frappe nette, c’était une bonne frappe, mais ce n’était pas une mâchoire cassée.

« Je suis plus fort que n’importe qui, je peux tout endurer. Je savais qu’en me battant, beaucoup de gens avaient déjà une opinion biaisée contre moi, alors je voulais en quelque sorte m’asseoir et réfléchir [after].

«Je ne voulais pas sortir et dire quoi que ce soit. Je voulais voir comment les médias allaient le faire tourner. Les choses qu’ils allaient dire. Allaient-ils évoquer les choses qui se sont passées dans le combat ?

« C’était l’un des pires photoshops, permettez-moi de le dire, de l’histoire de ce sport. Quelqu’un est allé prendre une image de Google, ils ont mis mon nom sur [the X-ray] photo Colby Covington et tout d’abord, si jamais vous lisez un film radiographique, il ne lira jamais votre nom directement. Il regardera en arrière.

Cette radiographie, apparemment de la mâchoire cassée de Covington, est fausse selon l’homme lui-même

Cette fois, Covington n’a semblé offrir aucune excuse – photoshop ou autre – et a en fait montré un respect rare au champion à la fin de leur concours.

Les deux premiers tours étaient confortablement pour Usman et il semblait que la fin était peut-être sur les cartes s’il maintenait la pression. Les crochets du gauche causaient toutes sortes de problèmes à Covington, mais Chaos est revenu dans le combat au milieu des rounds.

Son uppercut droit trouvait régulièrement la marque et même le menton de fer d’Usman ne l’aimait pas. Ce n’est qu’au cinquième tour qu’Usman s’est vraiment affirmé une fois de plus et s’est assuré que la ceinture reste avec lui.

On dirait que Kamaru Usman a peut-être envoyé à nouveau Colby Covington à l’hôpital

Usman et le patron de l’UFC, Dana White, ont tous deux rendu hommage à la ténacité de Covington et il a gagné le respect du champion après près de 10 rounds ensemble dans l’octogone.

Mais cela prouve à quel point Usman est un homme dangereux. Autrefois étiqueté comme grappler, l’entraîneur Trevor Wittman a amélioré les mains d’Usman au point qu’il est l’un des combattants les plus complets de l’UFC aujourd’hui.

Covington s’est retrouvé avec une mâchoire cassée et boitant avec des béquilles pour ses efforts, mais il aura gagné le respect de nombreux fans et de ses pairs ce soir pour la façon dont il s’est conduit dans la défaite et a tenu la distance avec le meilleur combattant livre pour livre. à l’UFC en ce moment.